pernambuco Princípio de incêndio atinge escola particular em Boa Viagem, na Zona Sul do Recife Problema teria acontecido em ar condicionado

Um princípio de incêndio atingiu as instalações da Escola Primeiro Passo, que fica no bairro de Boa Viagem, na Zona Sul do Recife. O incidente ocorreu nas primeiras horas da manhã desta segunda-feira (4).

O Corpo de Bombeiros enviou ao local três viaturas para atuarem na ocorrência. Segundo a corporação, “o incêndio foi controlado com extintores por funcionários do estabelecimento”. Não houve vítima, apenas pequenos danos.

A reportagem da Folha de Pernambuco esteve no local. Uma das funcionárias da instituição, que não se identificou, afirmou que um dos ares condicionados do corredor de saída do colégio teve um curto-circuito, mas que tudo já teria sido resolvido.





Ela disse ainda que o pleno andamento das aulas de hoje não seria comprometido. Tudo segue normalmente.

