FOGO Princípio de incêndio assusta funcionários de prédio no Bairro do Recife Fumaça teria assustado trabalhadores do local

Um princípio de incêndio no início da tarde desta sexta-feira (5) assustou trabalhadores de uma loja de tecnologia localizada no empresarial Manoel dos Santos Moreira, localizado na avenida Marquês de Olinda, Bairro do Recife, região central da capital pernambucana.

De acordo com uma funcionária da loja, que funciona no 4º andar do edifício, as pessoas teriam se assustado com uma grande quantidade de fumaça que saía do 5º andar. Segundo a mulher, que não quis se identificar, eles, de pronto, acionaram o Corpo de Bombeiros.

A corporação enviou equipes ao local para analisar o que estaria acontecendo no prédio. Da avenida, era possível sentir, levemente, cheiro de fumaça.

A reportagem tentou contato com a assessoria de Comunicação do Corpo de Bombeiros, mas, até a publicação deste texto, não houve retorno.

