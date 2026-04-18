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rio de janeiro Princípio de incêndio atinge restaurante em edifício histórico do Rio Bombeiros foram chamados por volta de 0h32 deste sábado (18)

Um princípio de incêndio atingiu, na madrugada deste sábado (18), o edifício histórico do Touring Club, na Avenida Rodrigues Alves, 10, zona portuária do Rio.

Os bombeiros do Grupamento de Operações Gerais do Comando-Geral da corporação foram chamados por volta de 0h32. O fogo começou numa fritadeira elétrica deixada ligada na cozinha de um restaurante e bar, que funciona na área externa do prédio.

Vinte homens do quartel central dos bombeiros atuaram no local e conseguiram controlar as chamas em pouco mais de duas horas. Não houve vítimas.

O prefeito Eduardo Cavaliere disse, em rede social, que “o fogo teve início em uma fritadeira elétrica que entrou em curto e gerou um princípio de incêndio no contêiner que funciona como cozinha na área externa do restaurante”.

O prédio do Touring foi inaugurado em 1928 e tombado em 1960. Depois ficou fechado por vários anos. Este ano, após reformas, foi reinaugurado como centro gastronômico e conta com três restaurantes e um bar e está sendo explorado pelo grupo de restaurantes Belmonte.

O prédio, de três andares, tem vista panorâmica da Baía de Guanabara e conta com pista de dança e capacidade para receber 3 mil pessoas.

O centro gastronômico faz parte do projeto da prefeitura de revitalização da zona portuária do Rio.

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