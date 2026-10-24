Sáb, 24 de Outubro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsábado24/10/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
ELEIÇÕES 2026

Veja quem tem prioridade nas seções eleitorais no segundo turno

Eleitores com mais de 80 anos e acompanhantes têm prioridade absoluta

Reportar Erro
Eleitores com mais de 80 anos e acompanhantes têm prioridade absolutaEleitores com mais de 80 anos e acompanhantes têm prioridade absoluta - Foto: Joédson Alves/Agência Brasil

Os 158,7 milhões de eleitores que comparecerão às urnas no segundo turno, neste domingo (25), deverão votar apenas para Presidente da República e Governador, dependendo do estado.

Caso haja fila nas seções de votação, a legislação estabelece públicos prioritários que podem votar antes dos demais. 

A prioridade absoluta, ou seja, aqueles que passam na frente de qualquer pessoa na fila, são os eleitores com mais de 80 anos de idade. Independentemente do horário de chegada, ele deve passar na frente dos demais e essa prioridade é estendida ao acompanhante do eleitor prioritário. 

Leia também

• Eleições 2026: saiba o que caracteriza o crime de boca de urna

• Eleições: Saiba como votar usando o aplicativo e-Título do TSE

• Trump elimina algumas tarifas ao Canadá antes das eleições de meio de mandato

Outros públicos também têm prioridade na fila. Confira a lista: 

idosos (60+); 
pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida; 
enfermos; 
autistas; 
obesos; 
gestantes; 
lactantes; 
pessoas com crianças de colo; 
doadores de sangue. 
Profissionais envolvidos na organização do pleito também terão prioridade. São eles: 

candidatas e candidatos; 
juízes eleitorais e seus auxiliares; 
servidores da Justiça Eleitoral; 
promotores eleitorais; 
militares/agentes de segurança em serviço.  

Reportar Erro

Veja também

Newsletter