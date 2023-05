A- A+

FISCALIZAÇÃO DE ÔNIBUS DE TORCEDORES Foragidos, dois torcedores do Ceará são presos em Pernambuco ao virem ver final do Nordestão Prisão ocorreu em fiscalização a ônibus de torcedores na BR-101, em Goiana

A vinda para a final da Copa do Nordeste acabou mal para dois torcedores do time do Ceará. A dupla, que era foragida da justiça por roubo, foi presa em fiscalização policial a ônibus de torcedores que vieram assistir à grande decisão, realizada na noite dessa quarta-feira (3) no Recife e ganha nos pênaltis pelo time alencarino.



A fiscalização foi conjunta entre Polícia Militar de Pernambuco (PMPE), Polícia Rodoviária Federal (PRF), Detran-PE e ANTT.



As prisões foram realizadas antes da partida, na BR-101, em Goiana, na Zona da Mata Norte. Os homens estavam em veículos diferentes e, segundo a PRF, "possuíam mandados de prisão em aberto expedidos pelo TJCE em janeiro e março deste ano."

De acordo com a PRF, os homens foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Goiana, para serem apresentados à justiça.

A operação, realizada das 11h até por volta das 19h, abordou 30 ônibus e cerca de 700 torcedores que seguiam para a final, na Ilha do Retiro.

