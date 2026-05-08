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caso eliza samudio Prisão do ex-goleiro Bruno: relembre os mistérios da morte de Eliza Samudio Corpo de modelo, que desapareceu em 2010, nunca foi encontrado

O assassinato da modelo Eliza Samudio, que teve um filho com o ex-goleiro Bruno Fernandes de Souza — preso, nesta quinta-feira, pela Polícia Militar do Rio, na Região dos Lagos — permanece ainda com questões nunca respondidas. A maior delas é em relação ao corpo dela, que nunca foi encontrado. Bruno foi condenado a 22 anos de prisão pelo crime.

Eliza desapareceu em junho de 2010. Ela tinha 25 anos. Antes, em 13 de outubro de 2009, quando estava grávida de Bruno, ela o denunciou na Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam) de Jacarepaguá por ameaça e agressão. Na ocasião, relatou que o ex-goleiro, então ídolo do Flamengo, a havia ameaçado de morte.

— Ele falou assim: se você for na delegacia ou em qualquer lugar, eu vou atrás de você. Mato você, mato sua família — disse Eliza, em uma gravação feita para o jornal Extra.

Agressão em carro

No dia 4 de junho de 2010, Eliza e o filho, Bruninho, de 4 meses, foram levados de um hotel em que estavam hospedados, na Barra da Tijuca, Zona Sudoeste do Rio, para a casa de Bruno, no Recreio dos Bandeirantes, na mesma região. O transporte foi feito por Luiz Henrique Ferreira Romão, o Macarrão, amigo de infância do ex-goleiro, e um primo de Bruno, que era menor de idade na época.

No carro, a modelo Eliza foi agredida pelo adolescente. Ela teria ficado com uma ferida aberta na cabeça. Dias depois, a mãe e o bebê seguiram, para o sítio de Bruno em Esmeraldas, na Região Metropolitana de Belo Horizonte (MG). Os dois foram mantidos reféns no local.

Asfixia e sumiço do corpo

Em 10 de junho, Macarrão e o primo de Bruno levaram a modelo para a casa do ex-policial Marcos Aparecido dos Santos, o Bola, no município de Vespasiano, também na Região Metropolitana de BH. No local, Eliza foi asfixiada por Bola, que sumiu com o corpo. Bruninho foi encontrado com desconhecidos em Ribeirão das Neves, ainda na Região Metropolitana de BH.

Na época em que o crime se tornou público, surgiram muitos rumores sobre o que teria feito com os restos mortais de Eliza. Um deles foi de que o cadáver teria sido entregue a cães da raça rottweiller criados pelo ex-policial — o que foi desmentido pelo menor envolvido no crime.

Outra versão é de que o corpo da modelo teria sido esquartejado e enterrado em concreto. Essa versão, porém, nunca foi confirmada. Ao longo dos anos, escavações foram feitas em locais indicados por envolvidos, sem sucesso.

Passaporte em Portugal

No fim de 2025, um passaporte de Eliza Silva Samudio foi encontrado em Portugal e entregue às autoridades brasileiras. A descoberta do documento foi confirmada pelo Consulado-Geral Brasileiro em Portugal e pela mãe da brasileira, Sônia Moura. Procurado, o Itamaraty disse, à época, o passaporte estava expirado e cancelado.

O documento foi encontrado num apartamento alugado, em meio a livros. O homem que o encontrou, chamado José, o levou até o Consulado em Lisboa.

Prisão em São Pedro D'Aldeia

A prisão de Bruno, nesta quinta-feira, foi feita por equipes do 25º BPM (Cabo Frio), após troca de informações entre policiais do serviço de inteligência da unidade e o serviço de inteligência da Polícia Militar de Minas Gerais. O ex-atleta estava na Rua A, no bairro Porto d' Aldeia, em São Pedro D'Aldeia.

Bruno foi levado para a 125ª DP (Cabo Frio) para cumprimento de mandado de prisão. Segundo a PM, durante a ação, o acusado não apresentou resistência e colaborou com as equipes. A ocorrência foi posteriormente encaminhada à 127ª DP (Búzios).

O ex-goleiro estava foragido havia dois meses. Ele teve a liberdade condicional revogada em março de 2026 por descumprir regras impostas pela Justiça, incluindo uma viagem não autorizada ao Acre em 15 de fevereiro.

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