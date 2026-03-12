A- A+

JUSTIÇA Prisão perpétua para 15 acusados de envolvimento em atentado que matou 150 pessoas em Moscou Quatro réus foram condenados por participação direta e 11 por cumplicidade

Um tribunal russo condenou 15 homens à prisão perpétua pelo atentado de 2024 contra uma sala de concertos em Moscou, que deixou 150 mortos.

No dia 22 de março de 2024, um grupo invadiu o Crocus City Hall, abriu fogo contra a multidão e incendiou o local. O ataque, o mais letal na Rússia em duas décadas, foi reivindicado pelo grupo jihadista Estado Islâmico (EI).

Quatro réus, todos cidadãos do Tadjiquistão, uma ex-república soviética da Ásia Central de maioria muçulmana, foram condenados por participação direta e 11 por cumplicidade.

Durante o veredicto, vários homens apareceram cabisbaixos na cela de vidro reservada aos réus, diante dos agentes das forças de segurança. A decisão está de acordo com os pedidos da acusação.

Outros quatro homens, julgados em um processo paralelo por vínculos com o terrorismo, receberam penas que vão de 19 anos e 11 meses até 22 anos e 6 meses de prisão. Todo o julgamento foi realizado a portas fechadas até a leitura pública da sentença.

O ataque, que também deixou 600 feridos, incluindo crianças, teve um grande impacto no país.

"Como se tivesse sido ontem"

Ivan Pomorine, um diretor de fotografia de 45 anos, estava presente na casa de espetáculos na noite do massacre. Ele filmaria o show de rock previsto para aquela noite.

"Parece que eles (os acusados) não são os que podem ter planejado o ataque", declarou à imprensa na sala do tribunal, pedindo que todos os responsáveis sejam julgados.

"Está se aproximando o segundo aniversário e, para nós, é como se tivesse sido ontem", acrescentou.

O Kremlin afirmou que a Ucrânia estava envolvida no atentado, mas nunca apresentou provas para apoiar a acusação. As autoridades ucranianas negam.

No momento do ataque, a Rússia já estava em guerra com o país vizinho há dois anos.

O Comitê de Investigação russo, um dos principais órgãos judiciais do país, afirmou nesta quinta-feira em um comunicado que esse "crime desumano" havia sido "planejado e cometido" no interesse do governo ucraniano para "desestabilizar a situação política" na Rússia.

Segundo essa fonte, vários acusados também haviam planejado explodir um complexo recreativo na cidade de Kaspiisk, na região do Daguestão, mas o plano foi frustrado.

O exército russo travou duas guerras na Chechênia nas décadas de 1990 e 2000 contra uma rebelião separatista que foi se islamizando progressivamente antes de jurar lealdade ao EI em 2015.

Embora a influência do grupo jihadista seja hoje limitada, ataques periódicos continuam a ocorrer, especialmente na Chechênia e no Daguestão, ou em prisões russas.

Após o atentado, Moscou reforçou as leis e endureceu o discurso anti-imigração. Muitas pessoas da Ásia Central vivem e trabalham na Rússia.

Veja também