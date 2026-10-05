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CONDENAÇÃO Prisão perpétua para kuwaitiano que planejava atacar embaixada de Israel em Londres Homem, um solicitante de asilo cujo pedido havia sido negado, foi detido pela polícia em abril de 2025 enquanto escalava a cerca de 2,40 metros de altura na embaixada israelense

Um cidadão do Kuwait foi condenado, nesta segunda-feira (5), à prisão perpétua, com um mínimo de 20 anos de cumprimento efetivo da pena, por tentar invadir a embaixada de Israel em Londres, em 2025, onde planejava cometer um ataque com arma branca.

Abdullah Albadri, de 34 anos e em situação de rua, foi considerado culpado em maio pelo tribunal penal de Old Bailey, em Londres, pelos crimes de "preparação de ato terrorista" e posse de armas brancas.

O homem, um solicitante de asilo cujo pedido havia sido negado, foi detido pela polícia em abril de 2025 enquanto escalava a cerca de 2,40 metros de altura na embaixada israelense, localizada no bairro de Kensington, a oeste da capital britânica.

No momento da prisão, o acusado portava duas facas, óculos de sol e um kufiya, o tradicional lenço do Oriente Médio.

Segundo a Promotoria, Albadri declarou à polícia que queria "enviar uma mensagem: acabar com o assassinato de crianças e parar a guerra", em referência ao conflito em Gaza.

As imagens das câmeras corporais dos agentes no momento da prisão, divulgadas durante o julgamento, mostram Albadri afirmando que queria "cometer um crime lá dentro".

"Por que estão me impedindo?", questionou o detido nas imagens gravadas pelos agentes.

O homem, que teve o pedido de asilo negado no Reino Unido, havia entrado no país pela primeira vez em agosto de 2021, atravessando de forma irregular o Canal da Mancha, que separa a Inglaterra da França, a bordo de uma pequena embarcação.

Albadri deixou o Reino Unido e retornou pela segunda vez em abril de 2025, também de forma irregular, a bordo de uma pequena embarcação.

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