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INTERCÂMBIO

Priscila Krause acompanha embarque de alunos do Programa Ganhe o Mundo

É a primeira agenda como governadora interina enquanto Raquel está em agenda internacional

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Antes do embarque dos alunos, Priscila destacou a importância do PGMAntes do embarque dos alunos, Priscila destacou a importância do PGM - Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco

A governadora em exercício Priscila Krause (PSD) acompanhou, na manhã desta segunda-feira (26), no Aeroporto Internacional do Recife, o embarque de 70 estudantes da rede estadual de ensino selecionados para o Programa Ganhe o Mundo (PGM) 2026. 

É a primeira agenda de Priscila como governadora em exercício após a governadora Raquel Lyra (PSD) a viagem no domingo (25) para uma missão internacional na Europa.

Antes do embarque dos alunos, Priscila destacou a importância do PGM. 

“A gente já enviou estudantes dos 184 municípios pernambucanos para que tenham a oportunidade de não só aprender uma língua, mas de conhecer uma nova cultura, sociedade para que tragam essa bagagem para cá e possamos estimular outros alunos para seguirem esse caminho”, disse.

Os intercambistas seguirão para o Canadá, onde passarão um semestre letivo aprimorando a língua inglesa e vivenciando novas experiências culturais e educacionais.

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