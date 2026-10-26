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INTERCÂMBIO Priscila Krause acompanha embarque de alunos do Programa Ganhe o Mundo É a primeira agenda como governadora interina enquanto Raquel está em agenda internacional

A governadora em exercício Priscila Krause (PSD) acompanhou, na manhã desta segunda-feira (26), no Aeroporto Internacional do Recife, o embarque de 70 estudantes da rede estadual de ensino selecionados para o Programa Ganhe o Mundo (PGM) 2026.

É a primeira agenda de Priscila como governadora em exercício após a governadora Raquel Lyra (PSD) a viagem no domingo (25) para uma missão internacional na Europa.

Antes do embarque dos alunos, Priscila destacou a importância do PGM.

“A gente já enviou estudantes dos 184 municípios pernambucanos para que tenham a oportunidade de não só aprender uma língua, mas de conhecer uma nova cultura, sociedade para que tragam essa bagagem para cá e possamos estimular outros alunos para seguirem esse caminho”, disse.

Os intercambistas seguirão para o Canadá, onde passarão um semestre letivo aprimorando a língua inglesa e vivenciando novas experiências culturais e educacionais.

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