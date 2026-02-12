Priscila Senna, Alceu Valença e Nação Zumbi: confira a programação do Polo Carmo nesta quinta (12)
Abertura da programação oficial da cidade é recheada de grandes nomes da música local
A programação oficial do Carnaval de Olinda, Patrimônio Cultural Imaterial de Pernambuco, começa nesta quinta-feira (12). Além do Sítio Histórico, tradicionalmente tomado pelos blocos, o polo principal da folia, no Carmo, recebe grandes atrações no Palco Pernambuco Meu País.
A abertura da festa é comandada pelo grupo Nação Zumbi, como já havia sido adiantado pela prefeitura da cidade. Com um repertório atravessa gerações e dialoga diretamente com a identidade cultural da cidade, clássicos como Maracatu Atômico, Da Lama ao Caos, A Praieira e Quando a Maré Encher devem integrar o show.
Ainda nesta quinta, passam pelo polo o Cortejo "Tá Todo Mundo Aqui", além da Orquestra Henrique Dias, com participação de Isadora Mello, Ricardo Pessoa, Juba e Larissa Lisboa.
A noite também é reservada para dois dos maiores nomes da música pernambucana: Priscila Senna, a "Musa", e Alceu Valença, ícone carnavalesco.
Confira, abaixo, a programação do Carnaval de Olinda 2026 - Polo Carmo (Palco Pernambuco Meu País):
Quinta-feira (12)
Cortejo "Tá Todo Mundo Aqui"
Orquestra Henrique Dias, com participação de Isadora Mello, Ricardo Pessoa, Juba e Larissa Lisboa
Priscila Senna
Alceu Valença
Nação Zumbi
Sexta-feira (13)
Breggae
Dada Boladão com participação de Mc Leozinho
Amigas do Brega
Raphaela Santos
Theuzinho
Sábado (14)
Nena Queiroga
Marron Brasileiro com participação do Maestro Israel de França
Joyce Alane
Martins
Maeana
Domingo (15)
Gangga Barreto
Isadora Melo
Fundo de Quintal
Mombojó
Eddie
Molejo
Segunda-feira (16)
Orquestra do Maestro Oseas com participação de Lais Sena
Maciel Salu
Maneva
Almerio
Siba
Lexa
Terça-feira (17)
Nailson Vieira
Leo da Bodega
Devotos
Academia da Berlinda
Orquestra de Bolso
Cordel do Fogo Encantado