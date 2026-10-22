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outubro rosa Priscila Senna leva música e alegria a pacientes do Hospital de Câncer de Pernambuco Realizada em alusão ao Outubro Rosa, a apresentação reuniu mais de 200 pessoas no Jardim do HCP e promoveu momentos de descontração e acolhimento

O Hospital de Câncer de Pernambuco (HCP), no bairro de Santo Amaro, na área central do Recife, recebeu, no fim da manhã desta quinta-feira (22), a cantora Priscila Senna para uma apresentação especial em alusão ao Outubro Rosa, campanha de conscientização sobre o câncer de mama.

O evento reuniu mais de 200 pessoas no jardim da instituição, entre pacientes, acompanhantes, funcionários, voluntários, fãs e crianças acompanhadas dos pais.

A atividade teve como objetivo proporcionar momentos de descontração, acolhimento e valorização da autoestima às pessoas em tratamento oncológico.

A ação integra a programação tradicional do Outubro Rosa no hospital e reforça a importância de iniciativas que complementam a assistência médica com atividades voltadas ao bem-estar emocional dos pacientes.

De acordo com Sidney Neves, superintendente-geral do HCP, a presença da cantora representa uma contribuição para tornar mais leve a rotina de quem enfrenta o câncer.

“A gente só tem a agradecer, pela visibilidade e, principalmente, pela alegria que ela está trazendo para os nossos pacientes, até porque a presença dela aqui corrobora para a confiança que ela tem para com a nossa instituição e, dessa forma, acaba trabalhando conosco”, destacou.

O gestor também destacou o apoio da artista pernambucana à instituição, que participa da programação anualmente.

Canções

Conhecida por sua trajetória no brega pernambucano, Priscila Senna levou ao HCP músicas que fazem parte de sua carreira e que despertam identificação entre os admiradores.

A cantora ressaltou que a participação na campanha é uma oportunidade de oferecer conforto aos pacientes e incentivar a solidariedade em torno do hospital.

“É sempre muito especial vir aqui no Hospital do Câncer no Outubro Rosa, falar dessa ação tão maravilhosa. É muito bom. Eu acho que música deixa a gente mais feliz! Então, eu quero muito trazer felicidade, trazer um momento assim de conforto para todos os pacientes”, declarou.

Além da apresentação, a artista aproveitou a ocasião para incentivar as doações à instituição. Em sua mensagem ao público, ela ressaltou que contribuições de diferentes valores podem ajudar o hospital e pediu que as pessoas colaborem conforme suas possibilidades.

A relação de Priscila com o público foi construída ao longo de sua trajetória musical. Antes de seguir carreira solo, a cantora ganhou projeção como vocalista da banda Musa, conhecida também como Musa do Calypso, fundada em 2009.

O sucesso do grupo consolidou sua identidade artística e contribuiu para que ela passasse a ser reconhecida como “A Musa” e “Musa do Brega”.

Para os pacientes, a apresentação também representou uma oportunidade de vivenciar momentos de alegria em meio à rotina de consultas, procedimentos e recuperação.

Moradora de Jardim Brasil II, em Olinda, Andrea Neves, de 49 anos, acompanhou a atividade apenas 15 dias depois de passar por uma cirurgia para retirada de um quadrante da mama.

“É maravilhoso para quem está passando por muitas coisas, muitas dificuldades e só quem sabe é quem passa por momentos muito difíceis, como eu, que, desde o início passei e ainda tô passando”, relatou

A paciente agradeceu pela iniciativa e pela oportunidade de participar do encontro mesmo durante a recuperação. Outra paciente que acompanhou a apresentação foi Vilma Gomes, de 64 anos, moradora de Caetés I, em Abreu e Lima.

“Estou muito feliz com Outubro Rosa do Hospital com Priscila Sena e todos os pacientes. Todos estamos muito felizes com esse show dela. […] Isso aí é um privilégio que nós temos para levantar a nossa estima, porque tem muita gente aqui que desiste da vida, mas a gente que tem esses problemas de saúde, não podemos desistir, a gente tem que seguir, ser alegre e agradecer”, reforçou.

A idosa aposentada passou por uma cirurgia para retirada da mama direita em abril de 2025 e destacou a importância de atividades que contribuam para a autoestima de quem enfrenta a doença.

Solidariedade

A programação do Outubro Rosa no HCP busca ampliar a conscientização sobre o câncer de mama e reforçar a importância do cuidado humanizado.

Além de incentivar o diálogo sobre a doença, ações como a apresentação musical aproximam pacientes, profissionais e comunidade em torno de experiências de convivência e acolhimento.

Ao levar a música para os pacientes da instituição de saúde, Priscila Senna contribuiu para transformar parte da rotina da instituição em um momento de celebração e interação.

A iniciativa também reforça o papel da solidariedade e da participação da sociedade no apoio ao trabalho desenvolvido pelo HCP, especialmente durante uma campanha dedicada à prevenção, ao diagnóstico e ao enfrentamento do câncer de mama.

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