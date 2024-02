Priscila Senna tem inflamação na garganta e cancela shows

A- A+

A equipe da cantora Priscila Senna divulgou um comunicado em suas redes sociais informando que a artista está com um processo inflamatório na garganta considerado grave e que sua Equipe Médica, com o objetivo de restabelecer a saúde dela, aconselhou não realizar seus shows já divulgados nas cidades de Chã de Alegria e Vitória de Santo Antão, que aconteceriam nesta segunda (12); Timbaúba e Paudalho amanhã (13); Paulista no dia 14 e Gravatá, no dia 15.

O comunicado diz ainda que a "a artista irá passar por tratamento médico para restabelecimento do seu estado de saúde para, em breve, voltar aos palcos realizando o que mais gosta, cantar para seus fãs. É um momento de grande tristeza para a cantora, mas é preciso priorizar sua saúde. Agradecemos a compreensão de todo o público, fãs e parceiros e, na certeza, que em breve Priscila Senna voltará a cantar e encantar em seus shows".

O informativo termina dizendo que, em breve, seguindo orientações médicas, novos boletins serão divulgados.

Veja também

CARNAVAL Foliões enchem as ruas do Recife Antigo nesta segunda de Carnaval