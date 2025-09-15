A- A+

ESTADOS UNIDOS Privada de financiamento público, rádio americana luta pela sobrevivência Em julho, o presidente Donald Trump aprovou a eliminação de fundos federais para o setor do audiovisual

Uma luz branca acende sobre a porta do estúdio da Allegheny Mountain Radio, sinal de que Bonnie Ralston acabou de pegar o microfone nesta pequena rádio comunitária em uma região montanhosa da Virgínia, nos Estados Unidos.

Com os fones de ouvido ajustados, ela dá os destaques do dia com uma voz ligeiramente trêmula: fechamentos de estradas, chegada das cores de outono nas florestas, distribuição de ajuda alimentar, resultados esportivos...

Por trás deste ritual, esta voluntária de 59 anos diz estar preocupada.

Donald Trump aprovou em julho a eliminação de fundos federais para o setor audiovisual público.

Esses cortes visam prioritariamente as emissoras de rádio e televisão nacionais NPR e PBS, acusadas pelo presidente dos Estados Unidos de terem uma inclinação progressista.

Mas também afetarão centenas de estações locais de televisão e rádio que divulgam parte de seus conteúdos.

No próximo ano, a Allegheny Mountain Radio será privada de subsídios que representavam de 60% a 65% de seu orçamento.

"Não sabemos o que vai acontecer conosco", diz Bonnie Ralston, preocupada.

A pequena estação, que emprega dez pessoas, tem reservas suficientes para sobreviver pelo menos por um ano, garante seu diretor, Scott Smith.

Mas "não poderemos continuar operando no vermelho e dependendo indefinidamente das reservas. Sabemos que, em algum momento, ficaremos sem dinheiro se não encontrarmos outras fontes de receita", explica.

"Em última análise, está em jogo a nossa própria existência", lamenta Smith.

Localizada no coração dos Montes Allegheny, nos Apalaches, no leste dos Estados Unidos, a rádio é um dos poucos veículos locais.

Poucos sinais de rádio externos chegam a esta área remota, a cerca de cem quilômetros do primeiro centro comercial e onde o sinal de telefone é instável.

A Allegheny Mountain Radio é "absolutamente essencial para as informações locais", desde o clima até o fechamento de escolas ou estradas, destaca Jay Garber, o prefeito de Monterey, uma vila de 120 habitantes que faz parte de um dos três condados cobertos pela estação. Ainda mais que os habitantes são majoritariamente idosos e continuam se informando por meios tradicionais.

Este é o caso de Polly Turner, de 74 anos, que depende em grande medida da Allegheny Mountain Radio para se manter atualizada com as notícias.

"Precisamos dela, estaríamos perdidos sem ela", confessa esta mulher de cabelos grisalhos, que não possui um computador.

Nesta região rural que apoiou maciçamente Donald Trump nas últimas eleições presidenciais, a Allegheny Mountain Radio nem sempre foi unanimemente aceita.

"Alguns dizem que somos de esquerda porque transmitimos as notícias da NPR (National Public Radio)", afirma o diretor da rádio, que acrescenta, no entanto, que "a maioria das pessoas aqui compreende o valor do que oferecemos".

