TRANSPORTE Privatização do Metrô do Recife está sendo reavaliada pelo Governo Federal Função social pode evitar privatização do sistema que tem capacidade para atender 450 mil passageiros

Em entrevista ao programa "Bom dia, ministro", nesta quarta-feira (02), o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que o plano de privatização que engloba a Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU) está sendo reavaliado pelo Governo Federal. De acordo com Haddad, as estatais que contam com papel social poderão ser retiradas do projeto.

“Estamos revendo todo o plano de privatização do governo anterior. Em geral, as empresas que têm um sentido mais social estão sendo revistas no sentido de não privatizar (...) algumas serão retiradas justamente por causa desse componente social que é muito importante”, afirmou o ministro.

Segundo Haddad, o repasse do sistema para as gestões estaduais é uma alternativa. “Algumas empresas estão sendo repassadas para órgãos estaduais. O metrô, em geral, é uma delas. Ele está sob a alçada dos governadores no Brasil inteiro, já aconteceu isso na Bahia e em São Paulo, por exemplo”, completou.

Além do Metrô do Recife, a CBTU também é responsável pela operação dos sistemas metroferroviários de outras três capitais nordestinas, João Pessoa (PB), Natal (RN) e Maceió (AL). Na Região Metropolitana do Recife, cerca de 200 mil passageiros utilizam o sistema, que possui capacidade para transportar 450 mil.

