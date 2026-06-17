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SAÚDE Probióticos reduzem os sintomas depressivos, diz estudo; veja alimentos ricos nesse microorganismo Fontes naturais de probióticos incluem iogurtes, kefir, kombucha, chucrute, kimchi e missô

Adicionar probióticos ao tratamento de depressão pode ajudar a reduzir os sintomas da condição e de ansiedade. A conclusão é de um estudo clínico piloto publicado recentemente na revista científica Journal of the American Geriatrics Society.

Para o ensaio clínico, 58 participantes na Índia, com 60 anos ou mais e com depressão moderada, foram aleatoriamente designados para receber probióticos diários ou placebo durante 12 semanas, juntamente com o tratamento antidepressivo padrão. Eles foram acompanhados por mais 12 semanas.

Os pesquisadores então analisaram escores psicológicos validados, um biomarcador (nível sérico do fator neurotrófico derivado do cérebro) e perfil da microbiota fecal. Os resultados mostraram que os probióticos produziram reduções modestas, porém significativas, nos sintomas de depressão e ansiedade em comparação com o placebo.

Mas não conferiram ganhos adicionais claros na qualidade de vida em comparação com o placebo. Os pesquisadores também ressaltam que ambos os grupos demonstraram melhorias gerais substanciais durante o acompanhamento.







"Os resultados do nosso estudo são inéditos e, devido aos resultados encorajadores, estamos planejando um ensaio clínico de acompanhamento em maior escala", diz o coautor correspondente, Saibal Das, do Conselho Indiano de Pesquisa Médica - Instituto Nacional de Pesquisa em Infecções Bacterianas, em Calcutá

De acordo com os pesquisadores, os resultados apoiam o uso de probióticos como um adjuvante seguro e biologicamente plausível ao tratamento padrão, mas ensaios clínicos maiores são necessários.

"Minha visão é desenvolver soluções de saúde acessíveis e torná-las disponíveis para a população em geral, para um impacto significativo na saúde pública", acrescenta a coautora correspondente Abhinaba Ghosh, MBBS, médica e neurocientista do Tata Medical Center, em Calcutá.

Fontes naturais de probióticos incluem iogurtes naturais, kefir, kombucha, chucrute, kimchi e missô.

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