Problema social: mais da metade dos presos pelo Segurança Presente em Copacabana possui antecedentes

A violência sofrida pelo empresário Marcelo Rubim Benchimol, de 67 anos, durante um assalto no último sábado, em Copacabana, trouxe à tona um antigo e recorrente problema no bairro: os ataques de jovens em fins de semana de sol. Levantamento do Núcleo de Inteligência da Secretaria estadual de Governo, revela que, de janeiro a junho deste ano, houve 70 prisões e apreensões de suspeitos de furto ou roubo no bairro feitas por agentes do Programa Segurança Presente. Desse total, 48 eram de adultos que já tinham passagem pela polícia, enquanto nove de adolescentes que já tinham estado no sistema — isso significa uma reincidência de 68,6%. Além disso, 32 eram foragidos.

Alguns dos presos tinham uma extensa Folha de Antecedentes Criminais (FAC). Um deles, de acordo com a Secretaria de Governo, é Antônio Alberto Castro, de 36 anos, com 17 acusações de furto, roubo e receptação. Só no mês passado, ele foi detido e solto nos dias 1º, 5 e 26. Atualmente, ele está preso por ter sido reconhecido num furto, em fevereiro, em Copacabana.

Já Monique Suellen Pereira, de 32 anos, tem 13 registros de furto em sua ficha, enquanto Wellington Lourenço de Oliveira, de 35, seis anotações criminais — três delas nos dias 12, 14 e 18 de setembro, por porte de arma branca, furto e roubo. Monique foi presa duas vezes este ano por agentes do Segurança Presente. O nome dela chama a atenção na segunda posição com maior número de abordagens por ser mulher. Com três condenações por furto, ela está em liberdade desde 16 de novembro. Foi detida no dia 24 de maio deste ano e liberada três dias depois. Em 9 de junho, agentes a prenderam de novo por furto, no entanto, mais uma vez, a Justiça a liberou.

De janeiro a outubro deste ano, o Programa Segurança Presente abordou 12.439 suspeitos em Copacabana, dos quais 2.543 tinham antecedentes criminais. A suspeita de crime, de acordo com a secretaria, nem sempre se confirma. A reincidência também é muito alta neste ano. Um homem, com anotações por tráfico, é a pessoa mais interpelada pelos agentes neste período, com 94 abordagens. Em seguida, com 56, tem um acusado de roubos.

O secretário de Governo, Bernardo Rossi, ressaltou a importância desse estudo para melhorar a segurança da região:

— Os policiais nem mais se surpreendem ao ver que o suspeito detido na semana passada é novamente o preso de hoje. Talvez o nosso trabalho vá levar, num futuro próximo, à criação de mecanismos para ajudar a Justiça a manter os acusados presos por um maior período e, quem sabe, alterar as leis.

Há oito meses no comando do 19º BPM (Copacabana), a tenente-coronel Daniele Farias ressaltou que a reincidência criminal é um problema a ser enfrentado:

— Está claro que o sistema de Justiça não está funcionando. A sociedade precisa reivindicar para que haja mudança na legislação. Como um menor entra em Copacabana, sem identificação, sem dinheiro até para a passagem de volta e desacompanhado? Trata-se de um problema social que interfere na segurança pública. O nosso trabalho de abordagem tem sido contínuo e repetitivo. Precisamos que outros atores atuem. Não é só um problema de polícia. O menor só pode ser abordado em flagrante delito.

A oficial disse que as abordagens de passageiros e escoltas de ônibus — principalmente os da linha 474 (Jacaré-Copacabana) — têm sido uma das medidas para evitar tumultos e assaltos nos dias de sol. Para o revéillon, ela anunciou o uso de imagens de câmeras da polícia e de estabelecimentos comerciais, que serão acompanhadas do Centro Integrado de Comando e Controle (CICC), para verificar on-line se são foragidos da Justiça.

Em 2021, o governo do estado prometeu a criação de uma delegacia da Polícia Civil dedicada somente à orla de Copacabana, que concentraria 30% da criminalidade do bairro, além de postos do Batalhão de Policiamento em áreas Turísticas na Avenida Atlântica. A assessoria de imprensa foi procurada, mas não respondeu o motivo da promessa não ter sido cumprida.

A imagem do empresário Benchimol sendo atacado por 11 jovens na Avenida Nossa Senhora de Copacabana disseminou ainda medo entre moradores e frequentadores do bairro. Um levantamento feito pelo GLOBO com policiais, moradores e a empresa de segurança Gabriel mostra pelo menos 20 pontos de risco no bairro. A maioria citou a via onde Benchimol foi agredido com uma das mais perigosas.

O empresário foi cercado por um bando de jovens ao tentar salvar a personal trainer Natália Silva, que estava sendo abordada pelo grupo. Ontem, ela prestou depoimento na 13ª DP (Ipanema) e agradeceu a Benchimol por tê-la ajudado. Segundo Natália, a atitude dele foi importante para que o seu quadro de leucemia linfocítica crônica — câncer de crescimento considerado lento que afeta as células sanguíneas da medula óssea — não se agravasse.

— Eu havia acabado de sair de uma loja, estava com o meu cachorrinho em uma bolsa dessas de mercado e vi um rapaz suspeito passar por mim. A partir dali, eu vi o bando vindo. Nisso, eu já quis sair, mas me senti encurralada. Eu comecei a reagir, a gritar, porém, outro chegou na minha frente e perguntou “se eu queria morrer”. Foi desesperador — contou.

Na opinião do coronel da reserva Robson Rodrigues, o antropólogo e pesquisador do Laboratório de Análise de Violência da Universidade do Estado do Rio (Uerj), falta uma articulação entre as polícias Militar e Civil, a Guarda Municipal e o Programa Segurança Presente.

— Esse comportamento de matilha, no qual vários criminosos se juntam para atacar as pessoas que transitam nas ruas de Copacabana, tem um padrão. É necessário um trabalho de inteligência, com todas as forças de segurança integradas. É de conhecimento geral que os criminosos não farão nada quando o policial estiver por perto. Então por que não se monitora pelas câmeras de segurança espalhadas no bairro e se monta um cerco? — analisou Robson. — Na aparência, há muitos policiais na rua para que a população se sinta segura, mas, na estratégia, falta governança. Não adianta quantidade. É preciso qualidade.

