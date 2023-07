Problemas de visão: com mudança climática, pessoas em locais ensolarados sofrem mais

A- A+

Um novo estudo, feito por cientistas da Universidade de Toronto e publicado na revista científica Ophthalmic Epidemiology, relacionou as mudanças climáticas à piora na visão da população idosa. Os números apontam que idosos moradores de países com maior exposição ao sol apresentam 44% mais chances de desenvolver problemas de visão.

"Com o aquecimento global, a ligação potencial entre a temperatura média da área e a deficiência visual torna-se motivo de preocupação e pode levar a um aumento maior do que o esperado na deficiência visual nos próximos anos", diz a pesquisa.

A descoberta foi feita em meio à análise de dados de 1,7 milhão de pessoas em todos os 50 estados dos EUA. Os participantes, separados entre portadores e não portadores de deficiências visuais graves, foram avaliados durante três anos. As condições apresentadas eram de catarata, glaucoma, e conjuntivite.

Os achados mostram que idosos, moradores de localidades com temperaturas médias mais quentes, acima de 15,55 °C, apresentaram um risco 44% maior de desenvolver doenças oculares. Enquanto quem vive acima de 12,7 a 15,5°C têm 24% de chances, e nas temperaturas médias de 10 a 12,7°C obteve 14% de chances de desenvolver as doenças. Quanto mais quente o clima, maior o risco. A partir disso, os pesquisadores procuraram hipóteses para explicar o por quê isso acontece.

A primeira delas sugere que o crescente aumento da exposição à luz ultravioleta, presente na luz solar, a qual estava causando maiores danos ao cristalino e a outras seções do olho. De acordo com os cientistas, o clima quente está relacionadas à maiores possibilidades de contrair uma doença infecciosa, como a ceratite fúngica, quando um fungo infecta uma parte do olho. Outra explicação é o aumento de poluentes no ar no calor, que, como explicam os autores, podem alterar a estrutura ocular do ser humano.

A maior preocupação apontada pelos pesquisadores é o momento de elevação das temperaturas em todo o planeta e as consequências disso para a saúde ocular da população.

"Se a associação for considerada causal, o aumento previsto nas temperaturas globais pode impactar o número de mais velhos afetados por deficiência visual grave", alertaram os cientistas na conclusão do estudo.

Dia mais quente já registrado no planeta nesta semana

Nesta semana o planeta apresentou a sua maior temperatura já registrada, que atingiu 17,01°C. O recorde superou os 16,92°C anteriores, registrados em agosto de 2016. Este aumento têm sido registrado desde o início do século XIX e preocupa cientistas do mundo inteiro.

Veja também

