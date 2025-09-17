A- A+

SONO Problemas para dormir? Médico viraliza nas redes com jogo cerebral que ajuda a 'resetar' a mente O truque pode acalmar pensamentos indesejados e diminuir o estresse na hora de dormir

Você costuma ter dificuldade para dormir? Um médico viralizou nas redes sociais ao revelar um truque simples que pode lhe ajudar a pegar no sono em “menos de cinco minutos”.

Segundo ele, isso pode acalmar pensamentos indesejados e diminuir o estresse na hora de dormir. O método, chamado embaralhamento cognitivo, foi publicado no TikTok pelo médico Karan Rajan.

"Se você está com dificuldade para dormir, esta é a versão biológica de segurar o botão liga/desliga. Quando você está na cama, é fácil ter padrões de pensamento repetitivos e perturbadores. Isso pode desencadear uma resposta de estresse, que o mantém acordado. Quanto mais você está acordado, mais padrões de pensamento indesejados você tem, o que significa menos sono”, revelou.

Segundo ele, esse embaralhamento pode quebrar esse ciclo de pensamento excessivo, eliminando seu esforço cognitivo ativo. Para começar o exercício, basta selecionar uma palavra aleatória. Como vaca, boi, banho, acordar. Qualquer palavra basta.

Para cada letra da palavra escolhida, você deve pensar em outras palavras alternativas que comecem com a mesma letra. Por exemplo, se escolher a palavra BOI. Primeiro vai pensar em outras palavras que comecem com a letra B: como bola, basquete, bala. Para depois seguir para palavras com a letra O e, por último, a letra I. Segundo o médico, até você chegar na última letra, você já adormeceu.

"É importante que você visualize essas palavras porque é como se estivesse simulando microsonhos. Essas são as imagens fugazes que ocorrerão durante a transição para o sono. Quando você se cansar de uma letra, passe para a próxima. Essa dica ajuda a acalmar os pensamentos acelerados, então, se o seu software de sono não estiver funcionando corretamente, vale a pena tentar”, disse.

