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Recife Procape enfrenta dificuldades para manter funcionamento de UTI cardiopediátrica e adota providências Situação veio à tona após relatos nas redes sociais de que o hospital teria suspendido temporariamente o atendimento a pacientes pediátricos com cardiopatias congênitas

A Universidade de Pernambuco (UPE) adota providências para evitar o fechamento de setores do Pronto-Socorro Cardiológico Universitário de Pernambuco (Procape), no Recife, diante das dificuldades para completar a escala médica da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) cardiopediátrica.

Segundo a UPE, em nota divulgada nesta quinta-feira (26), o problema ocorre desde a segunda-feira (23), devido aos pedidos de exoneração, atestados de saúde e afastamentos prévios por licença de gestação de funcionários na unidade de saúde.

A situação veio à tona após relatos nas redes sociais de que o hospital teria suspendido temporariamente o atendimento a pacientes pediátricos com cardiopatias congênitas.

No comunicado à imprensa, a Reitoria da UPE, a Pró-Reitoria de Desenvolvimento de Pessoas (Prodepe) e a diretoria do Complexo Hospitalar da Universidade informaram que atuam para resolver a situação.

"As ações estão focadas na mobilização de médicos da seleção simplificada, na abertura de novos certames e na composição de horários com todos os setores cardiopediátricos do Procape, com o objetivo de evitar o fechamento de setores", afirma a nota.

Diante da situação, o Procape informou que, de forma provisória, está revendo as agendas de internações e exames eletivos.

A medida busca garantir o atendimento aos pacientes que já estão internados, assegurar a continuidade dos serviços e evitar qualquer situação de desassistência.

"A instituição reafirma seu compromisso com a saúde da população pernambucana e com a oferta de um atendimento seguro e de qualidade", ressalta o comunicado.

Confira nota na íntegra:

"A Reitoria da Universidade de Pernambuco (UPE), a Pró-Reitoria de Desenvolvimento de Pessoas (PRODEPE) e a diretoria do Complexo Hospitalar da Universidade, estão adotando providências para garantir a manutenção dos serviços da UTI Cardiopediátrica do Pronto-Socorro Cardiológico Universitário de Pernambuco Prof. Luiz Tavares (PROCAPE). As ações estão focadas na mobilização de médicos da seleção simplificada, na abertura de novos certames e na composição de horários com todos os setores cardiopediátricos do PROCAPE, com o objetivo de evitar o fechamento de setores.

De forma provisória, o PROCAPE tem revisto as agendas de internações e exames eletivos para garantir o atendimento aos pacientes já internados, assegurando a continuidade dos serviços e evitando qualquer situação de desassistência. A instituição reafirma seu compromisso com a saúde da população pernambucana e com a oferta de um atendimento seguro e de qualidade.

Por fim, reforça-se que as medidas são necessárias diante das dificuldades enfrentadas pela unidade no fechamento da escala médica da UTI Cardiopediátrica desde a última segunda-feira (23/11), em consequência de pedidos de exoneração, atestados de saúde e afastamentos prévios por licença de gestação".

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