PERNAMBUCO Processo judicial eletrônico do TJPE ficará indisponível neste final de semana Atendimento será suspenso a partir das 19h desta sexta-feira (2)

Em virtude da publicação de fluxos no Processo judicial eletrônico (Pje), do Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE), de 1º e 2º grau, o sistema ficará indisponível a partir das 19h desta sexta-feira (2) até as 6h da segunda-feira (5).

Os requerimentos enviados por e-mail na sexta-feira (2), após o horário de expediente, serão analisadas pelo plantonista do sábado (3), e os enviados no sábado serão avaliadas no domingo (4).

Os procedimentos a serem seguidos durante o plantão judicial, devido à indisponibilidade do sistema, estão previstos na Instrução Normativa Conjunta do Tribunal de Justiça de Pernambuco 10/2021. Outras informações através da Central de Serviços de TIC pelo telefone (81) 3181.0001.

Confira abaixo o horário de funcionamento dos canais de comunicação da Central de Serviços nos finais de semana e feriados nacionais e/ou estaduais.

- Telefone 3181-0001: das 10h às 16h;

- Suporte ao vivo com atendente via chat de texto: das 08h às 20h (www.tjpe.jus.br/ajuda);

- Para chamados não urgentes: Portal de Atendimento, acessando pelo endereço www.tjpe.jus.br/atendimentotic; e-mail [email protected].

