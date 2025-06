A- A+

Educação UPE abre processo seletivo com 110 vagas para ingresso com notas do Enem As inscrições vão até 9 de julho e o candidato deve escolher um dos sete cursos com vagas ofertadas

A Universidade de Pernambuco (UPE) abriu processo seletivo para cursos presenciais de graduação com entrada no segundo semestre de 2025.



A seleção será realizada com base nas notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de uma das edições, no período de 2020 a 2024.



Estão sendo oferecidas 110 vagas em sete cursos, são eles:



Engenharia Elétrica de Telecomunicações;

Serviço Social;

Letras com habilitação em Língua Portuguesa e Língua Inglesa;

Letras com habilitação em Língua Portuguesa e Língua Espanhola;

Geografia;

História;

Ciências Biológicas.



Segundo o edital, as vagas são para os polos Benfica, Mata Sul (Palmares) e Petrolina.







As inscrições, que acontecem entre os dias 26 de junho a 9 de julho de 2025, devem ser feitas exclusivamente pelo site do processo seletivo, conforme prazos estabelecidos no edital nº 12/2025, disponível no próprio portal.

Para se inscrever, o candidato deve preencher o formulário eletrônico, escolher um dos sete cursos com vagas ofertadas distribuídas em três campi, além de efetuar o pagamento da taxa de inscrição, cujo valor e prazo para pagamento estão especificados no edital.

Estudantes em situação de vulnerabilidade social, inscritos no CadÚnico ou dependentes de servidores da UPE, podem solicitar isenção da taxa dentro do período previsto.

A seleção utilizará exclusivamente o desempenho obtido no Enem, e o candidato deverá informar o ano da edição com a qual deseja concorrer. Ao final do processo, serão divulgadas as listas com os aprovados, respeitando a ordem de classificação e os critérios de cotas, conforme estabelecido nas normas da UPE.

O edital também informa os procedimentos para solicitação de recurso, análise de isenção, e demais etapas que os candidatos devem acompanhar com atenção. A UPE reforça a importância de ler o documento completo antes de efetuar a inscrição e de acompanhar o cronograma oficial para não perder nenhum prazo.

