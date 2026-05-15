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Vagas Processo seletivo em Petrolina oferece oportunidades para quem busca ingressar no serviço público Inscrições são destinadas à contratação temporária de profissionais para serviços, programas e projetos da assistência social

A cidade de Petrolina, no Sertão de Pernambuco, iniciou as inscrições para um Processo Seletivo Simplificado, por meio da Secretaria de Assistência Social e Combate à Fome, destinado à contratação temporária de profissionais para atuação nos serviços, programas e projetos da assistência social do município.

A seleção será organizada pela Faculdade de Petrolina (Facape) e contempla cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior, com salários entre R$ 1.621 e R$ 2.365,13, conforme a função e a carga horária.

As inscrições serão realizadas exclusivamente pela internet, até o dia 2 de junho, no site, com taxas que variam de acordo com o nível de escolaridade, sendo R$ 90 para cargos de nível superior, R$ 70 para níveis técnico e médio, e R$ 50 para nível fundamental.

O processo seletivo oferece oportunidades para cargos como assistente social, psicólogo, advogado, coordenador, educador físico, nutricionista, pedagogo, técnico de informática, intérprete de Libras, orientador social, auxiliar administrativo, digitador/entrevistador social, motorista, cozinheiro, auxiliar de limpeza, eletricista, pedreiro e ajudante de pedreiro.

A seleção será realizada em etapa única, por meio de prova objetiva de caráter classificatório e eliminatório, prevista para o dia 14 de junho.

Os cartões de inscrição com os locais e horários das provas serão disponibilizados no dia 11 de junho, também no site da Facape.

O edital ainda prevê reserva de vagas para pessoas negras, pardas e pessoas com deficiência, conforme a legislação vigente.

Os candidatos que se enquadram nos critérios estabelecidos em edital poderão solicitar isenção da taxa de inscrição nos dias 19 e 20 de maio.

Dúvidas e informações sobre o processo seletivo podem ser encaminhadas para o e-mail [email protected] ou pelo WhatsApp da instituição organizadora, no número (87) 3866-3260.



Para mais informações, o edital completo e o cronograma também estão disponíveis no site.

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