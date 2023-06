A- A+

CICLO JUNINO Com fé e festa, Procissão dos Santos Juninos acontece nesta quinta (22), na Zona Norte do Recife Liturgia sai do Morro da Conceição em direção ao Sítio Trindade

Principal local de festejos do São João do Recife, a Zona Norte da cidade recebe, nesta quinta-feira (22), a Procissão dos Santos Juninos. A liturgia começa às 17h, no Morro da Conceição, de onde desce às 18h30, em direção ao Sítio Trindade, em Casa Amarela.



Numa mistura de festa e religiosidade, a procissão reúne orquestras, bandinha, trio pé-de-serra e diversas agremiações com bandeiras para celebrar os santos São José, Santo Antônio, São João, São Pedro e Santana.

A celebração congrega, ao todo, 19 bandeiras vindas da Região Metropolitana do Recife, que se concentrarão diante do Santuário do Morro da Conceição, às 17h.

Uma hora depois, acontece a sagração das bandeiras, realizada pelos redentoristas do Santuário de Nossa Senhora da Conceição. Em seguida, há o tradicional abraço em Nossa Senhora da Conceição.

Às 18h30, começa a descida do morro, com todos entoando hinos sacros e juninos. A procissão atravessa a avenida Norte e segue até o Sítio Trindade, sendo recebida com mais forró.

A prefeitura explica que o andor com os santos juninos fica no local até o final do festejos juninos na cidade, dia 30 de junho.

Participam da procissão as seguintes bandeiras:

Bandeira de São João da Várzea,

Bandeira de São João Deveras,

andeira de São João Bacnaré,

Bandeira de São João de Água Fria,

Bandeira de São Pedro de Brasília Teimosa,

Bandeira de São João do Bonde,

Bandeira São João da Carroça do Bonde,

Bandeira de São João do Arraial,

Bandeira de São João do Eu Quero Mais,

Bandeira Bloco das Ilusões,

Bandeira de São João Cordas e Retalhos,

Bandeira de São João Compositores e Foliões,

Bandeira Nossa Senhora de Santana,

Bandeira Acordaí João UR 3 Ibura,

Bandeira de São João Utopia e Paixão do Morro da Conceição,

Bandeira de São João Luz do Amanhecer,

Bandeira de São João Viver a Vida da Terceira Idade,

Bandeira Santo Antônio de Água Fria,

Bandeira dos Santos Juninos Damas e Valetes de Olinda.

Serviço

Procissão dos Santos Juninos

Do Santuário do Morro da Conceição para o Sítio Trindade

17h - Concentração ao lado do Santuário de Nossa Senhora da Conceição

18h - Sagração das bandeiras, dentro do Santuário, seguida de abraço em Nossa Senhora da Conceição

18h30 - Descida do Morro, em direção ao Sítio Trindade.

