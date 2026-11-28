Procissão da Bandeira dá início à 122ª Festa de Nossa Senhora da Conceição neste sábado (28)
Festa na Zona Norte do Recife, que celebra a padroeira afetiva da cidade, segue até o próximo dia 8 de dezembro
Com o tema “Imaculada Conceição, refúgio do povo que caminha na fé”, a Procissão da Bandeira dá início à 122ª Festa de Nossa Senhora da Conceição neste sábado (28).
A caminhada saiu do Parque Urbano da Macaxeira e seguiu até o Santuário do Morro da Conceição, na Zona Norte do Recife, e lá será realizada a missa de abertura da celebração à Nossa Senhora.
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Após a Procissão da Bandeira chegar à Praça de Nossa Senhora da Conceição, foi dado início à missa inaugural da Festa de Nossa Senhora da Conceição.
A celebração é presidida pelo bispo auxiliar Dom Josivaldo José Bezerra.
A Festa no Morro segue até o próximo dia 8 dezembro, feriado no Recife e dia consagrado à padroeira afetiva da capital pernambucana.