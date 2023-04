A- A+

Conhecida profana e popularmente como Festa da Pitomba, a Festa de Nossa Senhora dos Prazeres começa no próximo domingo (9) em Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife. Em sua 366ª edição, o evento vai até o próximo dia 17 no Monte dos Guararapes, reunindo programação religiosa e mais de 30 atrações musicais.

A programação começa com a Procissão da Bandeira, às 16h do domingo, seguida da Missa Campal, no Santuário de Nossa Senhora dos Prazeres. Desta segunda-feira (10) até o domingo (16), há missas e novenas. A Missa de Encerramento é celebrada após a tradicional procissão, na noite de segunda-feira (17).



Na quarta-feira (12), têm início os shows. No palco, até o próximo dia 17, se apresentam artistas como MC Troinha, Michelle Melo, Alan Carlos, Rogério Som, Jorge Aragão, Raphaela Santos, Banda Luará, Boi Sorrizo, Banda Praieira, Limão com Mel, Lua, Letto do Cavaco, Conde do Brega, MC Roginho e Priscilla Sena.



Há também shows religiosos em frente à igreja.



No Espaço Pitombinha, está prevista programação infantil no próximo fim de semana, das 14h às 17h. Está previsto também um cortejo saindo do Espaço Pitombinha até o Polo Show, reunindo Maracatu Aurora Africana, Maracatu Nação Cambinda Africana e Maracatu Nação Almirante do Forte.



Confira a programação dos shows:



Polo Religioso - A partir das 21h



Quinta (13)

Quinteto Violado



Sexta (14)

Padre Damião Silva



Sábado (15)

Padre João Carlos



Domingo (16)

Padre Rosivaldo Torres.



Espaço Pitombinha - A partir das 14h



Sábado (15)

Alegria de Brincar



Domingo (16)

Tio Dody

Polo Show da Festa da Pitomba



Quarta (12) - A partir das 18h

Rosse do Brega

Banda Praieira

Condinho do Brega

Banda Luará

MC Troinha

MC Elvis.



Quinta (13) - A partir das 18h

Alisson Príncipe

Zorra Virada

Telmo Santiago

Luanny Vital

Raphaela Santos



Sexta-feira (14) - A partir das 18h

A partir das 19h

Boi Sorrizo

Michelle Mello

Alan Carlos

Rogério Som

Jorge Aragão

Sábado (15) - A partir das 17h

Alegria de Brincar

Côco Vermelho

Dudu do Acordeon

Lua

Eduarda Alves

Limão com Mel



Domingo (16) - A partir das 17h

A partir das 17h

Tio Dody

Alessandra Vieira

Letto do Cavaco

MC Neiff

Conde do Brega, com participação de Iany Francyni



Segunda (17) - A partir das 19h

Sheyla Swingar

Marcelo Pernambucano

MC Roginho

Priscilla Sena.

O prefeito do Jaboatão dos Guararapes, Mano Medeiros, se mostra confiante com o sucesso da Festa da Pitomba, após dois anos sem poder ser realizada devido à pandemia da Covid-19. "Foram dois anos de muita expectativa. No ano passado, tivemos a festa religiosa em homenagem a Nossa Senhora dos Prazeres, com a presença dos devotos, e este ano a previsão é de uma participação muito maior. Mas não pudemos promover a Festa da Pitomba. Para este ano, preparamos um grande evento, inclusive, ampliando a grade de shows para seis dias. Da quarta a segunda-feira, serão mais de 30 atrações entre artistas do Jaboatão e do cenário nacional . Será uma festa para as famílias e o público de todas as idades terá várias opções de ritmos para se divertir muito, com segurança e toda estrutura de apoio que vamos ter no Monte dos Guararapes", ressaltou o gestor. A Festa da Pitomba promovida pela Prefeitura do Jaboatão dos Guararapes conta com as parcerias do Sesc e do Governo do Estado, através da Fundarpe.

