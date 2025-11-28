A- A+

PADROEIRA AFETIVA Procissão da Bandeira inicia celebrações da Festa do Morro da Conceição no Recife Fiéis seguiram do Parque da Macaxeira até o Santuário de Nossa Senhora da Conceição, em Casa Amarela

Centenas de fiéis ocuparam as ruas da Zona Norte do Recife na noite desta sexta-feira (28), para louvar a fé católica na celebração da Procissão da Bandeira.

O rito marca o início das comemorações da Festa de Nossa Senhora da Conceição, padroeira afetiva da cidade do Recife.

A concentração aconteceu no Parque Urbano da Macaxeira, a partir das 17h. Com o início da noite, o grupo seguiu em cortejo pela Avenida Norte, na Zona Norte da capital.

O trajeto finalizou com a chegada ao Santuário do Morro, onde os fiéis celebraram a Santa Missa com o tradicional hasteamento da bandeira. A solenidade foi presidida pelo bispo auxiliar da Arquidiocese de Olinda e Recife, dom Josivaldo José Bezerra.

Público

Neste ano, a organização espera receber 2,5 milhões de pessoas ao longo dos 11 dias de programação. Será a primeira Festa do Morro com a nova imagem da Imaculada Conceição, entregue em setembro, e com a renovação do Santuário após o desmatamento da estrutura do telhado.

Gratidão

Para o pároco do Santuário, Padre Emerson Borges, o sentimento é de gratidão pela superação dos desafios.

“É a festa da gratidão, a festa de agradecer a Deus e a Nossa Senhora por tudo que vivenciamos. Chegar ao dia de hoje, nesse início dessa grande festa, dessa abertura, eh dizer que Deus está conosco e Nossa Senhora sempre nos acompanhou durante toda a travessia que fizemos até aqui”, destacou.

Passos de fé

Para quem crê, o momento é o início de um ciclo anual de fé e dedicação à Santa. Yurley Carlos veio com a Avó, Cícera Maria, e o irmão mais novo para realizar um rito anual de devoção.

“É uma tradição da minha família buscar minha avó em casa e levar ela até o Morro da Conceição todo ano. Fazemos isso como forma de promessa, para renovar a saúde e os bons votos para nossa família toda”.

Nas mãos de Dona Cícera, um porta retrato emoldurado com uma fotografia de toda a família acompanha a subida.

Já o pedido de Severino da Paz envolvia não só ele, mas todo o país. Ele caminhava o cortejo um chapéu de sombrinha de frevo, blusa inspirada nas lantejoulas do maracatu e, nas mãos, uma imagem de Nossa Senhora enrolada com a bandeira do Brasil.

“Meu pedido é saúde para todos em Recife e no Brasil. Peço todo ano para que sempre se realize e que os votos de que todos possam viver uma vida saudável perdurem”, revelou.

