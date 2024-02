A- A+

DEVOÇÃO Procissão de N. Sra da Soledade reúne fiéis em Lagoa do Carro, nesta sexta (2); confira programação Festa religiosa, que teve início em 24 de janeiro, se estende até o sábado (3)

O município de Lagoa do Carro, localizado na Zona da Mata Norte de Pernambuco, irá celebrar a 285ª Procissão de Nossa Senhora da Soledade nesta sexta-feira (2), a partir das 16h.

A procissão, que sairá da Matriz da Soledade, localizada no centro da cidade, faz parte de uma programação que foi iniciada oficialmente em 24 de janeiro e seguirá até o próximo sábado (3).

Na data, a preparação se inicia às 4h30, com a peregrinação saindo de Carpina, cidade vizinha, até a Matriz, dando início ao Canto do Ofício às 5h, com a alvorada festiva.

Às 10h, ocorre a solene celebração eucarística, presidida por dom Francisco de Assis Dantas de Lucena, bispo diocesano.

No evento, trios elétricos, bandas maciais e carros de som irão acompanhar todo o percurso ao lado dos fiéis.

A procissão possui uma duração de aproximadamente duas horas, com a retomada da imagem da santa às 18h, para a celebração da missa.

Confira a programação completa:

Sexta-feira - 02/02:

4h30 – Peregrinação saindo da Paróquia de Santo Antônio, em Carpina-PE, até a Matriz da Soledade

5h -Canto do Ofício em seguida alvorada festiva

Animação Litúrgica: Coral N. Sra. da Soledade

10h - Solene Concelebração Eucarística, presidida pelo Exmo. e Revmo. Dom Francisco de Assis Dantas de Lucena - Bispo Diocesano

Animação Litúrgica: Ministério São Miguel

16h - Procissão com a Veneranda Imagem de Nossa Senhora da Soledade

Pregador: Pe. Arthur Alexandre da Silva - Pároco da Paróquia do Divino Espírito Santo – Paudalho

Animação Litúrgica: Ministério Divina Providência

Sábado - 03/02:

17h - Missa de Gratidão à Nossa Senhora da Soledade

Pregador: Dom. Severino Batista de França - Bispo Emérito de Nazaré

Animação Litúrgica: Grande Coral

19h - Show com Ministério Adoração e Vida – Praça da Soledade

