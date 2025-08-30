A- A+

Religião Procissão de Nossa Senhora da Cabeça reúne centenas de fiéis nas ruas do Bairro do Recife Caminhada foi precedida pela recitação do Terço de Nossa Senhora da Cabeça e da Santa Missa

Uma procissão nas ruas do Bairro do Recife, área central da capital pernambucana, marcou o último dia de celebrações da Festa de Nossa Senhora da Cabeça, na manhã deste sábado (30).

A caminhada foi precedida pela recitação do Terço de Nossa Senhora da Cabeça e da Santa Missa, presidida pelo Arcebispo de Olinda e Recife, Dom Paulo Jackson, na Igreja Madre de Deus.

Centenas de fiéis participaram da liturgia religiosa e acompanharam a procissão de Nossa Senhora da Cabeça.

"Encerramos, hoje, esta semana de oração a Deus, pela interseção de Nossa Senhora da Cabeça. Foram dias de muitas graças, de pessoas vindo agradecer, outras pedindo. É um momento forte em que Deus foi nos abençoando, pelas mãos de Nossa Senhora da Cabeça, trazendo curas físicas, emocionais e espirituais", comentou o Padre Damião Silva, pároco da Igreja Matriz Madre de Deus.

Foto: Davi de Queiroz/Folha de Pernambuco

Foto: Davi de Queiroz/Folha de Pernambuco

Foto: Davi de Queiroz/Folha de Pernambuco

Foto: Davi de Queiroz/Folha de Pernambuco

Foto: Davi de Queiroz/Folha de Pernambuco

Interseção na saúde

Com o tema “Peregrinos de Esperança Sob o Manto de Nossa Senhora da Cabeça!”, a festa, promovida pela Arquidiocese de Olinda e Recife, convidou fiéis a se unirem em oração e celebração ao longo da semana.

Durante a procissão, Dom Paulo Jackson destacou a representação de Nossa Senhora da Cabeça para a comunidade católica, especialmente no que tange à saúde das pessoas.

"A celebração desta piedade de Nossa da Cabeça é um modo de dizer que a cabeça é Jesus Cristo - cabeça da Igreja e do universo. Nossa Senhora da Cabeça também é uma interseção pela saúde mental. O mundo está tão marcado por ansiedade e depressão. Nós suplicamos a proteção e a interseção de Maria Santíssima para que as pessoas tenham saúde física, emocional e espiritual", declarou.

Dom Paulo Jackson na celebração de Nossa Senhora da Cabeça. Foto: Davi de Queiroz/Folha de Pernambuco.

Uma das pessoas que afirmou estar sendo ajudada por Nossa Senhora da Cabeça foi Ângela Pedrosa, de 57 anos. Ela, que frequenta a celebração há dois anos, comentou que a Santa auxiliou sua luta contra a enxaqueca.

"Ela [Nossa Senhora da Cabeça] representa gratidão. Sofri muitos anos de enxaqueca, já fui até internada. Desde que eu passei frequentar as missas, sempre nas quartas-feiras, e participar da procissão, eu não tenho mais enxaqueca", afirmou.

Ângela Pedrosa na Festa de Nossa Senhora da Cabeça. Foto: Yuri Costa/Folha de Pernambuco.

Luciana Rodrigues, de 34 anos, também comentou sobre a intercessão de Nossa Senhora da Cabeça em sua vida. Ela comentou que sofre de uma condição congênita na cabeça, mas que, desde que passou a participar da celebração, sua situação melhorou bastante.

"Desde o dia que eu descobri a condição, minha tia Tereza me apresentou Nossa Senhora da Cabeça e me deu uma imagem dela. Eu me 'agarrei' com ela [a imagem] e, graças a Deus, hoje, eu estou muito bem, consegui fazer duas cirurgias. Junto com Deus, ela representa tudo na minha vida", afirmou Luciana.

Luciana Rodrigues acompanha a Festa de Nossa Senhora da Cabeça há pelo menos quatro anos. Foto: Davi de Queiroz/Folha de Pernambuco.

Agradecimento

Presentes na missa e na procissão desde 2020, o casal formado por Gero de França, de 69 anos, e Fátima Coutinho, de 77 anos, comentaram sobre a representação de Nossa Senhora da Cabeça para eles e agradeceram a Santa.

"Minha relação com Nossa Senhora é desde pequeno. Eu considero muito ela, sempre que eu preciso, ela me cede e eu a respeito demais", confessou Gero. "Ela é a nossa mãe, a nossa criadora, a nossa salvadora, como Jesus é. Eu tenho muita fé. Tudo que nós queremos, nós somos atendidos", disse Fátima.

Gero de França e Fátima Coutinho sempre marcam presença na Festa de Nossa Senhora da Cabeça. Foto: Davi de Queiroz/Folha de Pernambuco.

