Procissão de Nossa Senhora da Penha reúne fiéis em Gameleira

A- A+

Fiéis tomaram as ruas do município de Gameleira, na Mata Sul de Pernambuco, no ultimo domingo (14/01) para a procissão em celebração ao dia da padroeira da cidade, Nossa Senhora da Penha, que marcou o fim das festividades à santa.

A tradição de mais de 150 anos é um dos principais eventos religiosos da cidade. Este ano, a festa teve como tema “Com a Virgem da Penha, sermos uma paróquia de comunidades eclesiais e missionárias”.

O cortejo percorreu as principais ruas do município, pelos bairros do Centro, Nova Gameleira, Santa Luzia e o bairro que leva o nome da padroeira. Com faixas brancas na frente de suas residências, fiéis que não puderam comparecer ao evento, acompanharam a passagem da procissão de frente de suas casas.

O novenário em homenagem a Nossa Senhora da Penha começou no último dia 5 de janeiro. Na programação, aconteceram a procissão da bandeira, celebrações eucarísticas, dentre outros atos de fé.

Veja também

oriente médio Ministro da Defesa de Israel diz que palestinos vão governar Gaza no futuro