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RELIGIÃO Procissão do Encerro e Dia de São José são celebrados na Igreja Madre de Deus A tradicional procissão deixou a igreja localizada no Bairro do Recife em direção à Basílica Nossa Senhora do Carmo, no bairro de Santo Antônio

A tradicional Procissão do Encerro ocorreu nesta quinta-feira (19), com saída da Igreja Madre de Deus, no Bairro do Recife, área central da capital pernambucana. O cortejo dos fiéis foi em direção à Basílica Nossa Senhora do Carmo, no bairro de Santo Antônio.

O cortejo foi realizado ao som de cânticos e orações. A imagem de Cristo foi guiada pela Venerável Irmandade do Senhor Bom Jesus do Passos do Recife e esteve coberta por um pálio roxo durante toda a caminhada. Representantes do Exército Brasileiro e da Marinha auxiliaram ao longo do percurso.

A Procissão do Encerro antecede a Semana Santa e representa o isolamento de Jesus Cristo no Monte das Oliveiras na noite em que foi preso.

Veja imagens:





Procissão do Encerro e Missa de São José. Foto: Vinicius Lins/ Folha de Pernambuco.

Procissão do Encerro e Missa de São José. Foto: Vinicius Lins/ Folha de Pernambuco.

Procissão do Encerro e Missa de São José. Foto: Vinicius Lins/ Folha de Pernambuco.

Procissão do Encerro e Missa de São José. Foto: Vinicius Lins/ Folha de Pernambuco.

De acordo com o padre Damião Silva, pároco da Igreja Madre de Deus, esse é o momento de mergulhar na paixão, morte e sofrimento de Jesus Cristo.

"São mais de 300 anos de história da Procissão do Encerro no Recife. Tem o sentido penitencial. Jesus é cercado e coberto até a Basílica do Carmo, onde ficará a noite sendo velado e rezado", iniciou o pároco.

"A Quaresma nos introduziu neste período de penitência, jejum, oração e caridade. A procissão antecede esses dias da Semana Santa até chegarmos à ressurreição. Tudo isso é para ajudar a comunidade de fé a vivenciar mais ainda a espiritualidade do sofrimento do senhor Jesus Cristo", completou o padre Damião Silva

Pároco da Igreja Madre de Deus, padre Damião Silva. Foto: Vinicius Lins/ Folha de Pernambuco

Dia de São José

A data da Procissão do Encerro neste ano coincidiu com o Dia de São José. A trajetória do pai adotivo de Jesus foi valorizada durante a Santa Missa.

A fiel Nice Santos acompanha todos os anos a procissão e as missas na Igreja Madre de Deus. Ela destacou a coincidência dos dois eventos no mesmo dia.



"Esse momento significa tudo para mim. É bênção sobre bênção O Senhor é tudo nas nossas vidas", disse.

Já Maria José esteve na Procissão do Encerro pela primeira vez. Durante o trajeto, ela foi acompanhada pela neta Amanda. "Estou muito satisfeita. Sou devota de São José, ele é meu protetor. Vim para prestigiar", afirmou.

Maria José e a neta, Amanda, durante a Procissão do Encerro. Foto: Vinicius Lins/ Folha de Pernambuco.

Nova procissão

Nesta sexta-feira (20), será o momento dos fiéis celebrarem a Procissão do Senhor Bom Jesus dos Passos. O cortejo sairá no sentido contrário.

Após a Santa Missa das 15h, celebrada pelo arcebispo de Olinda e Recife, dom Paulo Jackson, na Basílica Nossa Senhora do Carmo, o grupo caminhará em direção à Igreja Madre de Deus.

"Vamos fazer as sete paradas nas igrejas até a Madre de Deus. Marcando os momentos mais cruciais na vida de Jesus, dentro do espírito quaresmal que nos convoca também a mergulhar nossas dores e sofrimentos na paixão do Senhor", explicou o padre Damião Silva.



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