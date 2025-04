A- A+

PROCISSÃO Procissão do Encerro é realizada no Recife nesta quinta-feira (3) Cortejo seguiu da Paróquia Madre de Deus, no Bairro do Recife, até Basílica Nossa Senhora do Carmo, no bairro de Santo Antônio; tradição é celebrada há 371 anos na capital pernambucana

O primeiro dia da Procissão do Encerro e dos Passos da Paixão aconteceu nesta quinta-feira (3), na Paróquia Madre de Deus, no Bairro do Recife.

A Procissão do Encerro seguiu até a Basílica Nossa Senhora do Carmo, na avenida Dantas Barreto, no bairro de Santo Antônio, em uma caminhada que durou cerca de uma hora para os fiéis e párocos.

As tradicionais procissões fazem parte do calendário religioso cultural da cidade do Recife há 371 anos. Nesta sexta-feira (4), acontece o segundo e último dia, com a Procissão do Senhor Bom Jesus dos Passos.

Ao contrário do Procissão do Encerro, a Procissão dos Passos segue da Basílica Nossa Senhora do Carmo até a Paróquia Madre de Deus, após a missa que acontece às 15h.

Fiéis seguindo pela avenida Dantas Barreto, em direção a Basílica Nossa Senhora do Carmo | Foto: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco

Antecedendo o cortejo, o padre Damião Silva realizou a missa às 17h, e discursou aos fiéis sobre a mensagem da procissão, que acontecem no tempo da Quaresma.

"Celebramos este momento tão significativo, especialmente durante o tempo da Quaresma, quando podemos marcar esses dias com contemplação e vivência dos passos de Jesus. Sempre destaco que a procissão do Exército dos Passos possui uma tradição consolidada ao longo dos anos, representando um verdadeiro legado para nossa Igreja, tanto diocesana quanto estadual", destacou o padre Damião.

O pároco reforça que o momento carrega muita tradição, espiritualidade e imersão na vida das pessoas, além de atender aos pedidos do papa Francisco sobre a virtude teológica.

"Acima de tudo, essa tradição carrega consigo uma profunda espiritualidade, na qual devemos imergir nossas vidas. É essencial ir além da mera repetição histórica e, de fato, contemplar os passos de Jesus, reconhecendo o caminho que Ele percorreu rumo à ressurreição, que nos concede a vitória", completou.

"Além disso, compreendemos a importância de unir-nos ao pedido do Papa Francisco, que nos convida a cultivar a esperança, essa virtude teológica fundamental, que cada um de nós deve buscar incessantemente. De fato, é ao contemplar os passos de Jesus que encontramos a esperança necessária, aquela que brota do coração humano e ilumina a jornada de todos os que esperam no Senhor, ajustando seus próprios passos ao caminho de Cristo", concluiu em oração.

