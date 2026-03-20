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Fé Procissão do Senhor Bom Jesus dos Passos revive a paixão de Cristo nas ruas do Recife Todos os anos a celebração é realizada 15 dias antes da Páscoa

Nesta sexta-feira (20), foi celebrada a Procissão do Senhor Bom Jesus dos Passos. O cortejo saiu da Basílica Nossa Senhora do Carmo, no bairro de Santo Antônio, e seguiu à Igreja da Madre de Deus, no bairro do Recife Antigo.

Após a Santa Missa, celebrada pelo bispo auxiliar de Olinda e Recife, dom Josivaldo Bezerra, na Basílica Nossa Senhora do Carmo, o grupo iniciou caminhada em direção à Igreja Madre de Deus.

Durante o trajeto, foram respeitadas sete paradas até a chegada à Paróquia da Madre de Deus. A celebração refletiu os momentos mais cruciais da vida de Jesus Cristo, dentro do espírito da Quaresma, e convocou os fiéis para que mergulhassem nas dores e sofrimentos da paixão de Cristo até o momento do calvário.

Arcebispo auxiliar do Arquidiocese de Olinda e Recife, dom Josival Bezerra presidiu a Santa Missa nesta sexta-feira (20), na Igreja do Carmo - Foto: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco

Celebração

Pároco da Madre de Deus e responsável pela bênção final da celebração, o padre Damião Silva falou sobre o simbolismo do momento dentro do período quaresmal e para a Igreja Católica.

"Com a Procissão dos Passos, estamos refletindo e meditando essas sete passagens importantes da vida de Jesus: do sofrimento e o carregar a cruz. Para nós, cristãos, essa caminhada penitencial tem um significado muito importante e é um convite que a Igreja nos faz para seguir os passos de Jesus", começou o padre Damião Silva.

Pároco da Igreja da Madre de Deus, Damião Silva, fez parte da procissão e deu a bênção ao final da celebração - Foto: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco

"Isso tudo tendo a certeza de que o Senhor está conosco, nos conduzindo, sustentando e nos levando ao coração de Deus através dos seus passos. Essa é a grande importância desse grande momento penitencial, aqui na cidade do Recife", completou o pároco da Madre de Deus.

Presente nas últimas edições dessa tradição secular, a fiel Rosinete da Fonseca se emocionou em cada momento e parada da procissão, sempre mantendo os olhos atentos para a tradição e se mantendo firme na fé.

Dona Rosinete da Fonseca garante estar presente em todas as edições da procissão - Foto: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco

"Me sinto feliz de fazer parte desse momento. Todos os anos faço parte dessa tradição, fui criada dentro da igreja católica e faço questão de participar", garantiu a senhora.



Tradição

Nosso Senhor dos Passos é uma devoção especial, que faz memória ao trajeto percorrido por Jesus Cristo desde sua condenação à morte.

Esta devoção está presente na Igreja desde a Idade Média. Desde então, a celebração é realizada 15 dias antes da Sexta-feira da Paixão.

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