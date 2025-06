A- A+

RECIFE Procissão dos Santos Juninos acontece nesta quarta-feira (18) no Recife Cortejo se inicia com concentração no Santuário do Morro da Conceição às 17h e segue para o Sítio Trindade

Nesta quarta-feira (18), será realizada a Procissão dos Santos Juninos na Zona Norte do Recife.

Serão reunidas 20 bandeiras dedicadas aos santos deste mês de junho, cada uma representando um grupo cultural da Região Metropolitana do Recife (RMR).

A concentração para o cortejo será no Santuário do Morro da Conceição, no bairro homônimo, a partir das 17h.

No Santuário, as bandeiras serão abençoadas para, então, serem levadas em caminhada às 18h para o Sítio Trindade, em Casa Amarela.

O cortejo será acompanhado por quatro orquestras e o projeto Ciclofrevo Junino, que reúne passistas e brincantes da dança, circulando em bicicletas, para espalhar forró pelo trajeto.

A Bandinha Junina Mendes e sua Orquestra e as orquestras Som Brasil, 19 de Fevereiro e Frevo Mix também acompanharão a procissão.

Na chegada ao Sítio, religiosos, brincantes e bandeiras serão recebidos pelo Acorda Povo do Bacnaré, patrimônio vivo do Recife.

Para abençoar a festa, o andor com os santos juninos permanece no Sítio Trindade, até que sejam dados por encerrados os festejos juninos na cidade.

O tradicional cortejo é realizado pela Prefeitura do Recife, por meio da Secretaria de Cultura e da Fundação de Cultura Cidade do Recife.

Bandeiras

Participarão da liturgia esse ano: a Bandeira Acordai João UR 03 Ibura, Bandeira São João da Várzea, Bandeira de São João Luz do Amanhecer, Bandeira de São João Viver a Vida da Terceira Idade da Campina do Barreto, Bandeira de São Pedro de Brasília Teimosa, Bandeira de São João Deveras, Bloco Carnavalesco Misto Bloco das Ilusões, Bandeira de São João do Cordas e Retalhos, Bandeira dos Santos Juninos Damas e Valetes, Bandeira de São João Eu Quero Mais, Bandeira Nossa Senhora de Sant’ana, Bloco Flor do Eucalipto, Bandeira Santo Antônio de Água Fria, Bandeira São João de Água Fria, Bandeiras de São João D'O Bonde, Bandeira de São João Bacnaré, Bloco Compositores e Foliões, Bandeira de São João Utopia e Paixão do Morro da Conceição, Bloco Osso Duro de Roer e Acorda Povo do Cambinda Estrela.

Serviço

Procissão dos Santos Juninos

Data: Quarta-feira (18 de junho)

Local: Do Santuário do Morro da Conceição para o Sítio Trindade

17h - Concentração ao lado do Santuário de Nossa Senhora da Conceição

18h - Descida do Morro, em direção ao Sítio Trindade

