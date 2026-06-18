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CATOLICISMO Procissão dos Santos Juninos desce o Morro da Conceição na noite de sexta-feira (19) Com saída às 17h30 em direção ao Sítio da Trindade, a caminhada conta com a participação de 21 grupos culturais e quatro orquestras

Com a participação de diversos fiéis ao som de músicas religiosas e regionais, a Procissão dos Santos Juninos terá concentração no Santuário de Nossa Senhora da Conceição, às 16h, com a bênção das bandeiras, e seguirá pelas ruas do Morro, reunindo agremiações, orquestras e bandas em um cortejo de celebração e devoção aos santos padroeiros das festividades juninas.

A programação festiva e religiosa conta com a participação de 21 grupos culturais da Região Metropolitana do Recife (RMR), carregando bandeiras dedicadas aos santos juninos: Santo Antônio (13), São João Batista (24), São Pedro e São Paulo (29).

Neste ano, os estandartes que vão participar da procissão são os seguintes:

Bandeira São João de Água Fria

Bandeira São João do Arraial

Bandeira de São João Utopia e Paixão

São João Viver a Vida

Bandeira São João da Várzea

Bandeira Nossa Senhora de Sant’anna

Bandeira de São Pedro de Brasília Teimosa

Bandeira São João Deveras

Bandeira de São João Compositores e Foliões

Bandeira de São João Cordas e Retalhos

Bandeira de São João Eu Quero Mais

Bandeira de São João Damas e Valetes

Bandeira Acordai João UR-3

Bandeira de São João do Bloco das Ilusões

Bandeira do Bloco Flor de Tamarindo

Bandeira do Bloco das Flores

Bandeira de São João do Bonde

Bandeira do Bloco Osso Duro de Roer

Bandeira do Bloco Confete e Serpentina

Bandeira de São João do Bacnaré

Bandeira de São João Acorda Povo do Cambinda Estrela

O cortejo será conduzido pelas bandinhas juninas Mendes e sua Orquestra, Veneno, Mix e Som Brasil, em direção ao Sítio Trindade, no qual o andor com todos os santos juninos vai permanecer até o fim do período.

Evento junino inicia com a bênção das bandeiras, no Santuário do Morro da Conceição, e termina em balancê no parque mais junino da capital, que será palco de nove shows. Foto: Andréa Rêgo Barros / Arquivo PCR

Além da transmissão do jogo do Brasil contra o Haiti, às 21h30, as festas continuam com a apresentação de nove atrações, como os homenageados Caju e Castanha a Geraldo Azevedo, Forró do Muído, Zeh Rocha e Rodrigo Raposo, no mais tradicional polo junino da cidade.

Bairro do Recife

Outras seis atrações embalam a festa de sexta-feira (19) na Sala de Reboco da Avenida Rio Branco, no Bairro do Recife, envolvendo o público presente.

A programação começa ao meio-dia, com apresentação itinerante do Trio Nordeste Show. Em seguida, às 16h, mais cinco atrações embalam a festa, com a pausa para o jogo do Brasil, entre elas: Trio Xodó Maior, Márcia Pequeno e Regente Joaquim.

A programação do São João 2026 segue até 29 de junho, alcançando 14 polos e convidando a população recifense às brincadeiras e danças tradicionais.

Com o tema “Nossa Raiz”, a festa promovida pela prefeitura do Recife oferece 1,2 mil apresentações, numa grande celebração às devoções, esperanças e tradições mais populares e genuínas do Nordeste.

Para conferir a programação completa, acesse o site da festa.

Serviço:

Procissão dos Santos Juninos

Data: Sexta-feira, 19 de junho

Local: Do Santuário do Morro da Conceição para o Sítio Trindade

Horários: 16h30 - Concentração ao lado do Santuário de Nossa Senhora da Conceição

17h30 - Descida do Morro, em direção ao Sítio Trindade

Sítio Trindade

Palco principal

18h - Ciranda Dengosa

19h50 - Caju e Castanha

21h30 - Transmissão da Copal

23h30 - Geraldo Azevedo

1h - Forró do Muído

Sala de Reboco

18h - Zelyto Madeira

19h - Anchieta Dali

20h20 - Zeh Rocha

21h30 - Pausa para jogo do Brasil

23h30 - Cydia Lima

1h - Rodrigo Raposo

Rio Branco

12h - Trio Nordeste Show (Itinerante)

16h - Trio Sanfona do Povo

17h - Trio Xodó Maior

18h - banda Xote Federal

19h50 - Márcia Pequeno

21h30 - Pausa para jogo do Brasil

23h30 - Regente Joaquim

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