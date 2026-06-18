Qui, 18 de Junho

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquinta18/06/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
CATOLICISMO

Procissão dos Santos Juninos desce o Morro da Conceição na noite de sexta-feira (19)

Com saída às 17h30 em direção ao Sítio da Trindade, a caminhada conta com a participação de 21 grupos culturais e quatro orquestras

Reportar Erro
Evento junino inicia com a bênção das bandeiras, no Santuário do Morro da Conceição, e termina em balancê no parque mais junino da capital, que será palco de nove showsEvento junino inicia com a bênção das bandeiras, no Santuário do Morro da Conceição, e termina em balancê no parque mais junino da capital, que será palco de nove shows - Foto: Andréa Rêgo Barros / Arquivo PCR

Com a participação de diversos fiéis ao som de músicas religiosas e regionais, a Procissão dos Santos Juninos terá concentração no Santuário de Nossa Senhora da Conceição, às 16h, com a bênção das bandeiras, e seguirá pelas ruas do Morro, reunindo agremiações, orquestras e bandas em um cortejo de celebração e devoção aos santos padroeiros das festividades juninas.

Leia também

• São João 2026: quase 41 mil passageiros devem circular pelas rodoviárias de Pernambuco, diz EPTI

• Olinda: Cortejo de São João reúne brincantes nas ladeiras do Sítio Histórico no domingo (21)

• Itapissuma divulga agenda de São João com festas em três polos; confira a programação

A programação festiva e religiosa conta com a participação de 21 grupos culturais da Região Metropolitana do Recife (RMR), carregando bandeiras dedicadas aos santos juninos: Santo Antônio (13), São João Batista (24), São Pedro e São Paulo (29).

Neste ano, os estandartes que vão participar da procissão são os seguintes:

O cortejo será conduzido pelas bandinhas juninas Mendes e sua Orquestra, Veneno, Mix e Som Brasil, em direção ao Sítio Trindade, no qual o andor com todos os santos juninos vai permanecer até o fim do período.

Evento junino inicia com a bênção das bandeiras, no Santuário do Morro da Conceição, e termina em balancê no parque mais junino da capital, que será palco de nove showsEvento junino inicia com a bênção das bandeiras, no Santuário do Morro da Conceição, e termina em balancê no parque mais junino da capital, que será palco de nove shows. Foto: Andréa Rêgo Barros / Arquivo PCR

Além da transmissão do jogo do Brasil contra o Haiti, às 21h30, as festas continuam com a apresentação de nove atrações, como os homenageados Caju e Castanha a Geraldo Azevedo, Forró do Muído, Zeh Rocha e Rodrigo Raposo, no mais tradicional polo junino da cidade.

Bairro do Recife
Outras seis atrações embalam a festa de sexta-feira (19) na Sala de Reboco da Avenida Rio Branco, no Bairro do Recife, envolvendo o público presente.

A programação começa ao meio-dia, com apresentação itinerante do Trio Nordeste Show. Em seguida, às 16h, mais cinco atrações embalam a festa, com a pausa para o jogo do Brasil, entre elas: Trio Xodó Maior, Márcia Pequeno e Regente Joaquim.

A programação do São João 2026 segue até 29 de junho, alcançando 14 polos e convidando a população recifense às brincadeiras e danças tradicionais.

Com o tema “Nossa Raiz”, a festa promovida pela prefeitura do Recife oferece 1,2 mil apresentações, numa grande celebração às devoções, esperanças e tradições mais populares e genuínas do Nordeste.

Para conferir a programação completa, acesse o site da festa.

Serviço:
Procissão dos Santos Juninos

Sítio Trindade
Palco principal 

Sala de Reboco

Rio Branco

Reportar Erro

Veja também

Newsletter