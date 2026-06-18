Procissão dos Santos Juninos desce o Morro da Conceição na noite de sexta-feira (19)
Com saída às 17h30 em direção ao Sítio da Trindade, a caminhada conta com a participação de 21 grupos culturais e quatro orquestras
Com a participação de diversos fiéis ao som de músicas religiosas e regionais, a Procissão dos Santos Juninos terá concentração no Santuário de Nossa Senhora da Conceição, às 16h, com a bênção das bandeiras, e seguirá pelas ruas do Morro, reunindo agremiações, orquestras e bandas em um cortejo de celebração e devoção aos santos padroeiros das festividades juninas.
Leia também
• São João 2026: quase 41 mil passageiros devem circular pelas rodoviárias de Pernambuco, diz EPTI
• Olinda: Cortejo de São João reúne brincantes nas ladeiras do Sítio Histórico no domingo (21)
• Itapissuma divulga agenda de São João com festas em três polos; confira a programação
A programação festiva e religiosa conta com a participação de 21 grupos culturais da Região Metropolitana do Recife (RMR), carregando bandeiras dedicadas aos santos juninos: Santo Antônio (13), São João Batista (24), São Pedro e São Paulo (29).
Neste ano, os estandartes que vão participar da procissão são os seguintes:
- Bandeira São João de Água Fria
- Bandeira São João do Arraial
- Bandeira de São João Utopia e Paixão
- São João Viver a Vida
- Bandeira São João da Várzea
- Bandeira Nossa Senhora de Sant’anna
- Bandeira de São Pedro de Brasília Teimosa
- Bandeira São João Deveras
- Bandeira de São João Compositores e Foliões
- Bandeira de São João Cordas e Retalhos
- Bandeira de São João Eu Quero Mais
- Bandeira de São João Damas e Valetes
- Bandeira Acordai João UR-3
- Bandeira de São João do Bloco das Ilusões
- Bandeira do Bloco Flor de Tamarindo
- Bandeira do Bloco das Flores
- Bandeira de São João do Bonde
- Bandeira do Bloco Osso Duro de Roer
- Bandeira do Bloco Confete e Serpentina
- Bandeira de São João do Bacnaré
- Bandeira de São João Acorda Povo do Cambinda Estrela
O cortejo será conduzido pelas bandinhas juninas Mendes e sua Orquestra, Veneno, Mix e Som Brasil, em direção ao Sítio Trindade, no qual o andor com todos os santos juninos vai permanecer até o fim do período.
Além da transmissão do jogo do Brasil contra o Haiti, às 21h30, as festas continuam com a apresentação de nove atrações, como os homenageados Caju e Castanha a Geraldo Azevedo, Forró do Muído, Zeh Rocha e Rodrigo Raposo, no mais tradicional polo junino da cidade.
Bairro do Recife
Outras seis atrações embalam a festa de sexta-feira (19) na Sala de Reboco da Avenida Rio Branco, no Bairro do Recife, envolvendo o público presente.
A programação começa ao meio-dia, com apresentação itinerante do Trio Nordeste Show. Em seguida, às 16h, mais cinco atrações embalam a festa, com a pausa para o jogo do Brasil, entre elas: Trio Xodó Maior, Márcia Pequeno e Regente Joaquim.
A programação do São João 2026 segue até 29 de junho, alcançando 14 polos e convidando a população recifense às brincadeiras e danças tradicionais.
Com o tema “Nossa Raiz”, a festa promovida pela prefeitura do Recife oferece 1,2 mil apresentações, numa grande celebração às devoções, esperanças e tradições mais populares e genuínas do Nordeste.
Para conferir a programação completa, acesse o site da festa.
Serviço:
Procissão dos Santos Juninos
- Data: Sexta-feira, 19 de junho
- Local: Do Santuário do Morro da Conceição para o Sítio Trindade
- Horários: 16h30 - Concentração ao lado do Santuário de Nossa Senhora da Conceição
17h30 - Descida do Morro, em direção ao Sítio Trindade
Sítio Trindade
Palco principal
- 18h - Ciranda Dengosa
- 19h50 - Caju e Castanha
- 21h30 - Transmissão da Copal
- 23h30 - Geraldo Azevedo
- 1h - Forró do Muído
Sala de Reboco
- 18h - Zelyto Madeira
- 19h - Anchieta Dali
- 20h20 - Zeh Rocha
- 21h30 - Pausa para jogo do Brasil
- 23h30 - Cydia Lima
- 1h - Rodrigo Raposo
Rio Branco
- 12h - Trio Nordeste Show (Itinerante)
- 16h - Trio Sanfona do Povo
- 17h - Trio Xodó Maior
- 18h - banda Xote Federal
- 19h50 - Márcia Pequeno
- 21h30 - Pausa para jogo do Brasil
- 23h30 - Regente Joaquim