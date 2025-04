Procissão e missa campal abrem a 368ª Festa de Nossa Senhora dos Prazeres

A- A+

A 368ª edição da tradicional Festa de Nossa Senhora dos Prazeres teve início neste domingo (20), no Monte Guararapes, em Jaboatão dos Guararapes. A celebração teve início com a tradicional procissão, que partiu da Igreja Matriz de Nossa Senhora do Carmo, em Cajueiro Seco, e percorreu cerca de três quilômetros até o santuário da padroeira.



Após a chegada dos fiéis ao santuário, houve uma Missa Campal realizada por Dom Marcos Ferreira do Carmo. Em sua homilia, o bispo destacou o simbolismo do Domingo da Ressurreição. “A nossa alegria pela ressurreição de Jesus. Estamos celebrando hoje o Domingo da Ressurreição”, afirmou.



Entre os participantes da festividade, estavam o prefeito Mano Medeiros e a primeira-dama Andrea Medeiros, que este ano foi madrinha do andor da padroeira. Ao final da celebração, o gestor municipal desejou uma feliz Páscoa à população "Desejo uma feliz páscoa para todos os jaboatonenes nesse momento de união, acolhimento e muita reflexão", disse o prefeito. Também acompanharam o prefeito, membros do secretariado, vereadores e a comunidade da Igreja Matriz da Nossa Senhora do Carmo e da Igreja de Nossa Senhora dos Prazeres.

