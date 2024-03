Procissão e missa reúnem fiéis católicos neste Domingo de Ramos (24), em Olinda, na RMR

A- A+

A manhã deste domingo (24) reuniu fiéis na Igreja da Misericórdia (Academia Santa Gertrudes), no Alto da Sé, em Olinda, na Região Metropolitana do Recife, para a bênção dos ramos.



Após a bênção, realizada pelo padre Lenildo Santana, o público presente seguiu em procissão até a Catedral do Santissimo Salvador. Os acontecimentos relacionados à Paixão de Cristo começam, justamente, com o Domingo de Ramos.

“Iniciamos, hoje, a Semana Santa, que é uma grande semana para a igreja católica, onde mergulhamos no mistério da entrega de Jesus Cristo para a salvação”, detalhou o pároco Lenildo Santana.

