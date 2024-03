A- A+

SEMANA SANTA Procissão em adoração à Santa Cruz toma conta do Centro Histórico de Olinda na Sexta Santa Ao lado da imagem do Cristo Morto e de Maria, os devotos acompanharam o percurso que foi da Igreja da Sé até a Prefeitura de Olinda, no Varadouro

Após o rito de adoração à Santa Cruz, realizado na Catedral da Sé, durante a tarde desta Sexta-feira Santa (29), centenas de fiéis tomaram as ruas do Centro Histórico de Olinda em uma procissão para refletir e louvar em homenagem ao sacrifício de Cristo no dia de sua morte.

A caminhada reuniu a congregação presente na celebração do rito e os membros da Ordem Terceira de São Francisco de Olinda. Ao lado da imagem do Cristo Morto e de Maria, os devotos acompanharam o percurso que foi da Igreja da Sé até a Prefeitura de Olinda, no Varadouro.

Paula Ramalho, que é membro da Ordem e frequenta a procissão há seis anos, explica que a Semana Santa é um momento de reflexão, que oferece a chance de passagem para uma vida melhor.

“Para mim, é muito importante porque vivo isso desde criança, venho de uma família católica, um dos meus avós participava das procissões e também era da Ordem. Meu coração bate forte aqui, é de emocionar”, destaca.

Ao longo do percurso, paradas foram organizadas para momentos de oração e reflexão. A primeira foi em frente a Academia de Santa Gertrudes, onde fica a Igreja de Nossa Senhora da Misericórdia.

De portas abertas, as irmãs da Academia receberam o cortejo em frente à Igreja e fizeram um apelo em nome das vidas de pessoas ao redor do mundo que tentam imigrar e acabam morrendo durante no caminho.

Paixão para a vida toda

Vestida com a imagem de Maria e segurando diversos terços na mão, Amara Teixeira, de 72 anos, frequenta a procissão de adoração à Santa Cruz desde os 18, quando se mudou para Olinda.

“Venho pela minha saúde, minha família e pela paz do mundo. Eu fico doente quando não acompanho a procissão do Nosso Senhor. Vou para a missa de manhã e venho para procissão de tarde”, conta.

