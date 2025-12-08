Seg, 08 de Dezembro

FESTA DO MORRO

Procissão em celebração ao Dia de Nossa Senhora da Conceição conduz devotos até o Morro

O cortejo saiu da região da central da cidade em direção ao Morro da Conceição, nesta segunda-feira (8)

Procissão de Nossa Senhora da Conceição marca o encerramento à celebração da padroeira afetiva do RecifeProcissão de Nossa Senhora da Conceição marca o encerramento à celebração da padroeira afetiva do Recife - Foto: Felipe Ribeiro/Folha de Pernambuco

Com saída na sede da Prefeitura do Recife, na área central da cidade, a procissão em celebração ao Dia de Nossa Senhora da Conceição, comemorado nesta segunda-feira (8), conduziu devotos da padroeira afetiva da capital pernambucana ao longo da avenida Norte. 

O cortejo seguiu da área central até a Praça da Conceição, no Morro da Conceição, Zona Norte do Recife, onde ocorreu a Santa Missa de encerramento da Festa do Morro 2025. 

A procissão, que teve início após a benção do arcebispo de Olinda e Recife, dom Paulo Jackson, contou com a presença massiva de fiéis e de devotos de Nossa Senhora da Conceição. Dois trios serviram de apoio entoando cânticos católicos e benção dos padres presentes.

Reitor do Santuário de Nossa Senhora da Conceição, o padre Emerson Borges acompanhou a procissão ao lado dos devotos.

O padre considera que a procissão marca uma grande expressão do povo de Deus do Recife e das regiões próximas.

“O dia 8 é marcado pela devoção mariana, celebramos a Imaculada Conceição concebida sem pecado original. Maria nos leva a Jesus e hoje todo o povo de Deus foi convidado a sair nas ruas pela cidade do Recife para demonstrar seu carinho e amor a Nossa Senhora”, iniciou o reitor do santuário que também ressaltou os 11 dias de celebração da Festa do Morro.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Na procissão está uma grande porção do povo de Deus, que veio de todos os lugares para demonstrar esse carinho imenso por aquela que está sempre conosco durante todo o ano, intercedendo por nós e nos levando a Jesus. “Esse momento marca uma grande expressão do povo de Deus, devotos de Nossa Senhora. A procissão coroa toda a fé desses 11 dias que passamos celebrando a Imaculada Conceição e reacendo em nós a chama da esperança e de seu filho Jesus”, completou o padre Emerson Borges.

A procissão chegou ao fim por volta das 18h, num total de aproximadamente duas horas e meia de cortejo pela Zona Norte do Recife. 

A imagem de Nossa Senhora foi recebida com fervor e louvor pelos devotos que já se concentravam na Praça da Conceição.

