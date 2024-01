Procissão, missa e show do padre Damião Silva encerram a 426ª Festa de Santo Amaro

A- A+

A última noite da 426ª edição da Festa de Santo Amaro, padroeiro de Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana, foi encerrada com o show do padre Damião Silva. Centenas de fiéis cantavam a plenos pulmões após a última procissão e missa de encerramento. Com o tema "Coração ardente, pés a caminho", a Festa começou no último dia 6 e terminou na noite desta segunda-feira (15).

"Hoje é um feriado municipal. A população participando em peso, então mexe com toda a economia, com todas as pessoas que fazem parte do nosso município reverenciando o nosso Santo Amaro", afirmou o prefeito à reportagem da Folha de Pernambuco. Ele estimou que, pelo menos, 100 mil pessoas estiveram presentes nesses dez dias de celebração, que também trouxe uma extensa programação cultural.

Devoção

Mariana Ferreira, 23, que vai à Festa de Santo Amaro desde criança, destacou que acha a noite de encerramento muito especial. "Vêm pessoas até de outros estados", observou. A dona de casa Ana Cláudia, mora há 49 anos nas proximidades da Paróquia de Santo Amaro e acompanha há décadas a celebração. Ambas também estiveram no show do padre Fábio de Melo, uma das atrações mais aguardadas desta edição. O religioso se apresentou na abertura da Festa, no sábado (6).



Público na celebração da Festa de Santo Amaro - Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco

O padre Damião Silva afirmou que a festividade de Santo Amaro se renova a cada ano. "A gente pensa que é só repetir as novenas, as procissões, não. Cada ano tem sua particularidade, tem um tema específico, então realmente é de Deus essa realização da festa a cada ano. Ela se renova. Com novas pessoas que chegam, com novos termos que são refletidos, com novas ações que são efetivadas aqui, durante esses dias", explicou.



Padre Damião Silva na celebração - Foto: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco

O padre Fábio Silva avaliou que a Festa recebeu um público maior em 2024. "O que já era grande está crescendo", comemorou. "Apesar do cansaço, apesar de tantas coisas, vale a pena todo o suor derramado exatamente para ver o povo de Deus feliz", afirmou

Veja também

EUA Trump vence primárias republicanas do Iowa, diz imprensa