DESPEDIDA Procissão, recepção do corpo e liturgia: veja imagens do início do adeus ao Papa Francisco Cortejo saiu da capela da Casa de Santa Marta em direção à Basílica de São Pedro, onde permanecerá exposto para que fiéis possam oferecer suas últimas orações

O caixão com o corpo do Papa Francisco — que repousa vestido com uma casula vermelha e mitra branca, segurando um rosário nas mãos — chegou nesta quarta-feira à Basílica de São Pedro em meio a aplausos de fiéis e ao som de cantos gregorianos.

Em um rito chamado "Traslazione della salma del Sommo Pontefice nella Basilica Vaticana", a procissão saiu da capela da Casa de Santa Marta em direção ao principal templo do Vaticano, onde permanecerá exposto para que fiéis de todo o mundo possam oferecer suas últimas orações e despedidas até o dia do funeral, marcado para o próximo sábado.

O caixão foi colocado em frente ao Altar da Confissão, onde o cardeal camerlengo conduzirá a Liturgia da Palavra. Francisco ficará exposto na Basílica Vaticana entre quarta e sexta-feira, segundo anunciado pelas autoridades eclesiásticas.

A cerimônia segue os ritos estabelecidos no Ordo Exsequiarum Romani Pontificis, livro que determina os ritos fúnebres do Vaticano.

Veja as imagens do início do adeus ao Papa Francisco:

Velório do Papa Francisco acontece na Basílica de São Pedro | Foto: Andrew Medichini/Pool/AFP

O trajeto passou pela Praça Santa Marta, Praça dos Protomártires Romanos e Arco dos Sinos, até chegar à Praça de São Pedro, onde uma multidão de fiéis acompanhou a chegada em silêncio. Uma vez na basílica, o caixão do Pontífice entrou pela porta central.



No interior, o cardeal camerlengo, Kevin Joseph Farrell, presidirá a liturgia. Ao fim, inicia-se o período de três dias de visitação de fiéis, até o funeral, no sábado.

No funeral, uma missa de corpo presente será celebrada na Praça de São Pedro, no Vaticano, em frente à basílica onde o primeiro Papa latino-americano fez sua última aparição no Domingo de Páscoa.

A missa será presidida pelo cardeal Giovanni Battista Re, decano do Colégio de Cardeais, e concelebrada por patriarcas, cardeais, arcebispos, bispos e padres de todo o mundo.

A pedido de Francisco, que simplificou as honras fúnebres, ele será sepultado no mesmo caixão que já está sendo utilizado, feito de madeira e zinco.

Contrariando uma tradição que vem desde 1903, o Pontífice escolheu ter seus restos mortais enterrados na Basílica de Santa Maria Maggiore, em Roma, e não no Vaticano.

O túmulo, pediu Francisco, deve ser "simples", com uma única inscrição: "Franciscus", seu nome papal em latim.

