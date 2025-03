A- A+

Paixão de Cristo Procissões do Encerro e dos Passos da Paixão acontecem nos próximos dias 3 e 4 de abril, no Recife Padre Damião Silva, pároco da Matriz Madre de Deus, explica que as procissões do Encerro e dos Passos acontecem dentro do tempo da Quaresma; tempo litúrgico que convida à penitência, à oração, ao jejum

Acontecem, nos próximos dias 3 e 4 de abril, as tradicionais Procissões do Encerro e dos Passos da Paixão, no Recife. As históricas procissões fazem parte do calendário religioso cultural do povo recifense há 371 anos.

Com o tema "Como peregrinos de esperança, caminhando nos passos do Bom Jesus", a Procissão do Encerro sairá, na quinta-feira (3), da Matriz Madre de Deus, no Bairro do Recife, após a missa, que será iniciada às 17h, em direção à Basílica Nossa Senhora do Carmo do Recife, na avenida Dantas Barreto, em Santo Antônio.

Quaresma

No dia seguinte, sexta-feira (4), a Procissão do Senhor Bom Jesus dos Passos sairá da Basílica Nossa Senhora do Carmo, no Recife, após a missa iniciada às 15h, fazendo o percurso inverso; em direção à Matriz da Rua Madre de Deus.

Padre Damião Silva, pároco da Matriz Madre de Deus, explica que as procissões do Encerro e dos Passos acontecem dentro do tempo da Quaresma; tempo litúrgico que convida à penitência, à oração, ao jejum.

"A mensagem principal é que a paixão de Jesus, o seu sofrimento, sua morte, provoque esse desejo profundo de mudança também em nossas vidas. Nos converta das nossas dificuldades, dos nossos pecados e fragilidades. Contemplando os passos de Jesus, e guiando os nossos, nos tornando pessoas melhores, que amam, que perdoam", afirma o padre.

Basílica de Nossa Senhora do Carmo, no Recife. Foto: Walli Fontenele/Folha de Pernambuco.

Procissões do Encerro e dos Passos da Paixão

O cortejo do Encerro tipifica o refúgio de Jesus Cristo quando ele subiu o monte para orar, junto com os discípulos Pedro, Tiago e João, já ciente que Judas o trairia e o entregaria aos malfeitores. Por isso, a imagem do Salvador vem coberta com um pano roxo.

"É essa finalização da missão dele de evangelização aqui na Terra por tudo que ele fez, né? Ele tá encerrando, se recolhendo para para orar, para se preparar para a grande missão que vai ser revelada através dos passos. Então, podemos dizer sim que é esse encerramento de sua missão aqui na terra, humanamente falando, seguido dos passos da sua dor e seu sofrimento para ir para paixão e consequentemente para ressurreição", explica o religioso. Padre Damião Silva, pároco da Matriz Madre de Deus. Foto: Júnior Soares/ArquivoFolha de Pernambuco.

Já a Procissão dos Passos relembra a Via Crucis, ou seja, os passos do filho de Deus até chegar ao monte Calvário, onde foi crucificado, relembrando o Horto das Oliveiras, a prisão, o flagelo, a coroação de espinhos, a sentença de Jesus, o encontro com Nossa Senhora e o Calvário.

"É reviver o sofrimento, essa caminhada da paixão e morte de Jesus na cruz. Então a procissão dos passos, através dos sete passos, vem relembrar o cristão do sofrimento nosso senhor e nele encontrar força também para continuarmos lutando e vencendo", conclui o sacerdote.

1 Passo – Horto das Oliveiras

LOCAL : Ordem Terceira do Carmo do Recife

PADRE: Frei Cid Mario

Neste momento, Jesus se encontra no Horto das Oliveiras, em profunda angústia e oração, entregando-se à vontade do Pai. Aqui Ele sua sangue e enfrenta o peso da missão redentora.

2º Passo – A Prisão

LOCAL : Igreja de São Pedro dos Clérigos

PADRE:

Jesus é traído por Judas e preso pelos soldados. Mesmo inocente, Ele se entrega sem resistência, aceitando o sofrimento por amor à humanidade.

3º Passo – A Coluna

LOCAL : Igreja da Conceição dos Militares

PADRE:



Jesus é cruelmente açoitado na coluna. Seu corpo é dilacerado, e Ele sofre em silêncio, oferecendo cada golpe pela salvação dos pecadores.

4º Passo – O Encontro

LOCAL : Praça do Diário

PADRE: Dom Paulo Jackson

No caminho do Calvário, Jesus encontra Sua Mãe. O olhar entre os dois expressa dor e amor. Maria sofre com o Filho, mas permanece firme ao lado d’Ele.

5º Passo – Jesus é Coroado de Espinhos

LOCAL : Convento de Santo Antonio

PADRE: Frei Edilson

Os soldados zombam de Jesus, colocando-Lhe uma coroa de espinhos na cabeça. Ele, Rei do Universo, aceita o desprezo e a humilhação por nossa redenção.

6º Passo – Jesus é Condenado à Morte

LOCAL : Ordem Terceira de São Francisco

PADRE: Pe. Thiago Fragoso

Diante de Pilatos, Jesus é injustamente condenado. Mesmo sendo o Justo, Ele aceita a sentença, cumprindo a vontade do Pai para salvar a humanidade.

7º Passo – Jesus é Crucificado

LOCAL : Igreja Madre de Deus

PADRE: Pe. Damião Silva

No momento supremo da entrega, Jesus é pregado na cruz. Seu sacrifício abre as portas da salvação para todos, consumando a obra redentora.

