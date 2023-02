Procon-PE apreende em comércio e salão de beleza no Recife 33 pomadas modeladoras proibidas

A- A+

O Procon Pernambuco apreendeu 33 pomadas modeladoras capilares proibidas de serem comercializadas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) após casos de intoxicação ocular. Os produtos foram encontrados em dois dos 15 estabelecimentos visitados na Região Metropolitana do Recife nessas terça (7) e quarta-feira (8).



De acordo com o órgão de defesa do consumidor, do total, 31 pomadas Master Fix, da marca Cristal, foram encontradas expostas à venda em uma loja no bairro de São José, área central do Recife. A empresa foi autuada e terá o prazo de 20 dias para apresentar defesa.



Além disso, os fiscais também encontraram mais duas unidades da mesma pomada Master Fix em um salão de beleza situado no bairro do Ibura, na Zona Sul da capital. De acordo com o Procon, todas as embalagens foram recolhidas e serão enviadas à Agência Pernambucana de Vigilância Sanitária (Apevisa).

Segundo o órgão de defesa do consumidor, na primeira quinzena de janeiro, foram realizadas fiscalizações na Região Metropolitana com o objetivo de identificar locais que estivessem comercializando o produto. Na ocasião, as pomadas não foram encontradas em nenhum dos 21 estabelecimentos visitados.



“Pedimos a sensibilidade dos comerciantes e dos profissionais para que não utilizem esses produtos proibidos, pois estarão colocando a saúde das pessoas em risco e terão que responder por isso”, afirmou a secretária estadual de Justiça e Direitos Humanos, Lucinha Mota.

As fiscalizações atendem à medida da Anvisa, que determinou a proibição do uso, produção, distribuição e comercialização de 26 tipos de pomadas de trançar cabelos (veja a lista completa). A decisão foi adotada após consumidores de vários estados relatarem irritação ocular, pálpebras inchadas e dores nos olhos, além de dificuldade de enxergar após o uso do produto.

Nessa terça-feira, a Vigilância Sanitária de Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife, recolheu 68 produtos do tipo durante inspeção em estabelecimentos comerciais da cidade.



Somente neste último fim de semana, aumentaram os relatos de pessoas que apresentaram reações a pomadas modeladoras capilares. Na Fundação Altino Ventura (FAV), especializada em saúde ocular, foram registrados 250 casos de pacientes da Região Metropolitana do Recife que tiveram a visão afetada após usarem o produto.



O Procon alertou que denúncias podem ser feitas de forma anônima, por ligação, e-mail ou Whatsapp, por meio dos canais 0800.282.1512; [email protected] ou WhatsApp 3181-7000.

