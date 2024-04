Procon Cabo realiza ação de conscientização dos direitos dos autistas e idosos em agência e clínica

A- A+

O Procon Cabo realizou, na última segunda-feira (29), uma ação de conscientização dos direitos das pessoas com Transtorno de Espectro Autista e dos Idosos em uma agência bancária da cidade uma clínica. A ação teve como objetivo certificar que esse público tem seus direitos respeitados e prioridade de atendimento.

A fiscalização ocorreu em dois locais: na Caixa Econômica Federal e na Clínica Acolher. Na Caixa Econômica foram realizadas fiscalizações nas filas e orientações sobre os atendimentos preferenciais para pessoas com TEA. Na Clínica Acolher foram prestados serviços de orientação, visando à conformidade dessas clínicas com as regras e legislação referentes aos atendimentos de pessoas com TEA.



Na Clínica Acolher também foram dadas orientações | Foto: João Barbosa/Cortesia/Cabo

"Estamos realização essa ação com o objetivo de fiscalizar os atendimentos das pessoas com transtorno de espectro autista e dos idosos. O Procon Cabo já recebeu denúncias referente à fila da Caixa Econômica Federal, e hoje, estamos aqui para fiscalizar e orientar tanto os consumidores, como também os colaboradores. Também estamos trazendo informações importantes aos consumidores e fornecedores dos direitos assegurados pela legislação", comentou a gerente do Procon Cabo, Quésia Maria da Silva.

O Transtorno do Espectro Autista (TEA) é um distúrbio do neurodesenvolvimento caracterizado por um desenvolvimento atípico, manifestações comportamentais, déficits na comunicação e na interação social, além de padrões de comportamentos repetitivos e estereotipados.



O Abril Azul tem como objetivo engajar toda a comunidade nas questões relacionadas ao TEA, visando uma sociedade mais consciente, inclusiva e menos preconceituosa.

