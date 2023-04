Procon do Cabo realiza mutirão de negociação até a próxima sexta-feira (28)

A- A+

O mutirão de negociação de dívidas está acontecendo desde a última terça-feira (25) e vai durar até a próxima sexta-feira (28), na sede do Procon do Cabo, localizado as margens da PE-60, e na unidade do Centro Administrativo Municipal (CAM III), em Ponte dos Carvalhos, no horário de 9h às 14h.

O objetivo é atender a demanda dos consumidores que desejam renegociar dívidas, de forma que todos os consumidores consigam sair dos órgãos de restrições ao crédito. Participam da ação empresas de Telefonia, Bancos, Celpe, Compesa e Secretaria Executiva de Finanças, para negociação do IPTU.

Para participar do mutirão, o consumidor deve apresentar as seguintes documentações: RG, CPF e comprovante de residência. Além disso, se faz necessário levar o documento que comprove a relação com a dívida, como faturas do cartão de crédito, cheque especial ou contrato com o banco.

De acordo com o Procon do Cabo, participar do mutirão é fundamental para que os consumidores deixem a inadimplência.

