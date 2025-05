A- A+

PREVENÇÃO Procon interdita mais uma atração no Acquaventura após relatos de acidentes Desta vez, o brinquedo Canoa Muxima foi interditado; é a segunda atração paralisada no parque em menos de uma semana

O Procon Pernambuco confirmou, nesta quarta-feira (7), a interdição de mais uma atração no parque aquático Acquaventura, localizado na Praia dos Carneiros, em Tamandaré.

Desta vez, o brinquedo Canoa Muxima foi o alvo da medida preventiva, após uma série de relatos de acidentes envolvendo frequentadores do parque.

A interdição ocorre apenas dois dias após a suspensão do funcionamento da montanha-russa aquática, também por determinação do órgão de defesa do consumidor.

A nova medida foi tomada em meio ao aumento de denúncias de falhas de segurança nas atrações do parque, inaugurado há menos de duas semanas.

Entre os casos mais recentes, está o da servidora pública Maryana Samara, que fraturou a clavícula após um acidente no Canoa Muxima.

O episódio foi registrado no último sábado (3) e, segundo relatos, outros visitantes também teriam se machucado na mesma atração, em um curto intervalo de tempo.

De acordo com o noivo da vítima, Lucas Alves, o acidente aconteceu logo na primeira descida no brinquedo, quando a boia virou abruptamente, projetando Maryana contra a estrutura do toboágua. Ela precisou passar por cirurgia, realizada nesta segunda-feira (6), no Hospital Dom Helder Câmara.

O Procon-PE confirmou à reportagem a interdição do brinquedo, mas ainda não detalhou quais falhas técnicas foram identificadas.

Com isso, a Canoa Muxima se junta à montanha-russa aquática entre as atrações que estão temporariamente fora de operação no Acquaventura.

Acidentes em parque aquático

O parque, que segue sendo alvo de investigações por parte do Ministério Público de Pernambuco (MPPE), foi acionado pela reportagem para comentar a nova interdição, mas até a publicação desta matéria, não respondeu aos contatos.

Desde a inauguração, no dia 25 de abril, ao menos seis pessoas relataram acidentes em brinquedos do Acquaventura, incluindo quedas, fraturas e traumas.

Diante da repercussão, o MPPE requisitou à Polícia Civil a instauração de inquérito para apurar possíveis responsabilidades criminais.

Já o Procon, em conjunto com o CREA-PE, vem realizando vistorias técnicas no parque.

O caso mais emblemático até o momento é o da professora Jaqueline do Nascimento, que sofreu diversos ferimentos no rosto após acidente na montanha-russa.

Ela registrou boletim de ocorrência e também acionou o MPPE para que seja instaurado um inquérito investigativo sobre as condições de funcionamento do parque.



