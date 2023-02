A- A+

Recife Procon-PE apreende mais 344 pomadas de trançar cabelos em comércios do Recife Em um estabelecimento no bairro do Pina, na Zona Sul, foram recolhidas 147 unidades da pomada

Mais 344 pomadas de trançar cabelos proibidas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) foram recolhidas pelo Procon Pernambuco durante fiscalização em comércios do Recife. Os produtos foram vetados após diversos casos de intoxicação ocular.

Em um estabelecimento no bairro do Pina, na Zona Sul, foram recolhidas 147 unidades da pomada. Em outra loja de cosméticos, no bairro de Beberibe, na Zona Norte, outros 25 potes do produto foram retirados das prateleiras. As demais pomadas estavam em um comércio no bairro da Imbiribeira, também na Zona Sul.



Na última semana, o órgão também apreendeu 33 pomadas em estabelecimentos da Região Metropolitana. “Não é tolerável que após tantos alertas da Anvisa e outros órgãos fiscalizadores, as pessoas ainda insistam em comercializar esses produtos e colocar em risco a vida dos consumidores”, afirmou a secretária de Justiça e Direitos Humanos de Pernambuco, Lucinha Mota.

De acordo com o Procon, as lojas foram multadas e terão 20 dias para apresentar defesa ao órgão de defesa do consumidor. Denúncias podem ser feitas de forma anônima, por ligação, e-mail ou Whatsapp, por meio dos canais 0800.282.1512; [email protected] ou WhatsApp 3181-7000.



As fiscalizações atendem à medida da Anvisa, que determinou a proibição do uso, produção, distribuição e comercialização de todas as pomadas de trançar e modelar cabelos. A decisão foi adotada após consumidores de vários estados relatarem irritação ocular, pálpebras inchadas e dores nos olhos, além de dificuldade de enxergar após o uso do produto.

