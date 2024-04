Procon-PE e Neoenergia Pernambuco promovem semana de atendimento a partir desta segunda (22)

A- A+

A partir desta segunda-feira (22), o Procon-PE, em parceria com a Neoenergia Pernambuco vai promover uma semana de atendimento para os clientes da distribuidora que procurarem o o órgão de defesa do consumidor.

A empresa vai disponibilizar uma equipe fixa na sede do Procon-PE, localizada na Rua Floriano Peixoto, no bairro de Santo Antônio, para realizar um atendimento especializado às questões apresentadas pelos consumidores. Adistribuidora também disponibilizará uma condição especial de negociação, com a possibilidade de parcelamento das dívidas dos clientes em até 21 vezes no cartão de crédito, ou em 1+11 parcelas diretamente na conta.



“O objetivo da parceria é oferecer informações que possam gerar um maior número de resolutividades das demandas dos consumidores que procuram a sede do Procon-PE em busca de solucionar suas dúvidas e pendências, em relação à Neoenergia”, explicou o Gerente Geral do Procon-PE, Hugo Souza.



A parceria com o Procon-PE tem como finalidade o trabalho em conjunto para que as situações apresentadas, no órgão, sejam resolvidas imediatamente. “O objetivo do serviço é oferecer mais flexibilidade e praticidade aos consumidores, que terão uma melhoria da experiência no atendimento e uma facilidade no pagamento. A companhia tem o cliente no centro do negócio e a realização de iniciativas que privilegiam isso busca favorecer uma jornada que atenda às necessidades dos consumidores”, afirmou a supervisora comercial da Neoenergia, Mariana Cordeiro.

Desenrola Brasil

A equipe da Neoenergia, que atenderá no Procon-PE, também, poderá orientar e negociar por meio do Desenrola Brasil, programa que contempla pessoas com renda de até dois salários-mínimos ou inscritas no CadÚnico. A soma dos débitos acumulados não pode ultrapassar R$ 20 mil.

Para os consumidores elegíveis, os descontos chegam a 90%. Esses valores são referentes aos débitos contabilizados entre janeiro de 2019 e dezembro de 2022. Todo o processo será realizado digitalmente, através da plataforma desenvolvida pelo Governo Federal.

