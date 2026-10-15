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PERNAMBUCO Procon-PE encontra caixas de produtos vencidos em comércio de Salgueiro Fiscalização identificou 11 tipos de mercadorias impróprias para consumo; estabelecimento responderá a processo administrativo

Uma fiscalização do Procon-PE identificou 101 caixas de produtos com prazo de validade vencido expostas à venda em um estabelecimento comercial de Salgueiro, no Sertão de Pernambuco.

A inspeção encontrou 11 tipos de produtos irregulares, entre eles chicletes de diferentes marcas e sabores, batatas chips e sucos em pó. Alguns itens estavam vencidos desde 2025.

Os produtos foram descartados no próprio estabelecimento, que responderá a um processo administrativo pela irregularidade.

De acordo com o artigo 18, parágrafo 6º, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), produtos com prazo de validade expirado são considerados impróprios para o consumo.

“Estamos intensificando as fiscalizações nos municípios do interior de Pernambuco, reforçando o compromisso do Procon-PE com a defesa dos direitos dos consumidores em todas as regiões do Estado. Nosso objetivo é garantir que os estabelecimentos cumpram a legislação e, principalmente, evitar que produtos impróprios ao consumo sejam comercializados, colocando em risco a saúde e a segurança da população”, afirmou Liliane Amaral, gerente de Fiscalização do Procon-PE.

Denúncias

Consumidores que encontrarem produtos vencidos à venda ou identificarem outras irregularidades podem registrar denúncias pelo site do Procon-PE.

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