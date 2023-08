A- A+

FISCALIZAÇÃO Procon-PE fiscaliza venda de atum que teria causado intoxicação alimentar, após proibição da Anvisa Fiscalização visa cumprir normas que proibiram a comercialização, distribuição e o uso do atum ralado em óleo comestível, com caldo vegetal, de uma marca específica

O Procon-PE está fazendo uma fiscalização nas ruas do Recife e Região Metropolitana para cumprir as regras estabelecidas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), que proibiu a comercialização, a distribuição e uso de um atum ralado em óleo comestível, com caldo vegetal fabricado pela Cellier Alimentos Linha Profissional.



As rondas vão até sexta-feira (25). As buscas são por um lote específico do produto, com Serviço de Inspeção Fiscal (S. I. F.) 3699, fabricado em 08/05/23 e com validade de dois anos.

A ordem do órgão nacional acontece após o registro de surto em Centros de Educação Infantil (CEIs) de Campinas, no interior de São Paulo, no final de julho de 2023, após o consumo do alimento, com sintomas compatíveis com intoxicação alimentar por histamina.



Somente na terça-feira (24), foram visitados oito supermercados localizados nas Zonas Norte e Sul do Recife, mas em nenhum foi encontrado o atum da marca citada no começo da matéria.

Os agentes fiscalizadores estão atentos a todas as informações relativas a esse produto e está conduzindo inspeções para verificar se o fabricante está aderindo à resolução da Anvisa. Caso seja identificada alguma irregularidade que coloque em risco a saúde dos consumidores, serão tomadas as medidas cabíveis para proteger a saúde da população.

Caso você tenha adquirido o atum ralado com óleo vegetal da Cellier Alimentos, esteja atento às atualizações dadas pelo Procon-PE e Anvisa. Em caso de dúvidas ou denúncias, é só entrar em contato com o órgão pelo 0800 282 1512, e-mail: [email protected], ou WhatsApp: 3181-7000. As denúncias também podem ser feitas de forma anônima.

