Procon-PE interdita Mirabilandia, em Olinda, após quebra de brinquedo que arremessou professora

Após a quebra do brinquedo no qual uma professora ficou gravemente ferida, o Parque Mirabilandia, em Olinda, na Região Metropolitana do Recife, foi interditado pelo Procon de Pernambuco (Procon-PE). A interdição ocorreu na noite desta sexta-feira (22), horas depois de a professora Dávine Muniz ser arremessada de uma altura de quase 12 metros quando uma das cordas do Wave Swinger quebrou.



A professora, que tem 34 anos, sofreu traumatismo cranioencefálico e fraturas pelo corpo e está internada no Hospital da Restauração, no Recife.



Wave Swinger - Foto: divulgação

O parque, que havia ficado funcionando após o grave acidente, tem agora, segundo o Procon-PE, o prazo de cinco dias para apresentar um relatório contendo a manutenção periódica de todos os brinquedos lá instalados no parque.

Também será preciso apresentar cópia da Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) de cada brinquedo, da cópia do Atestado de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB) válido do parque e da licença de funcionamento emitida pelos órgãos competentes.



O Procon-PE explica que o Mirabilandia "ficará fechado até que toda a documentação seja apresentada."

